Ballando, Rosanna Banfi rivela cosa teme il padre Lino

Rosanna Banfi è una delle protagoniste di Ballando con le stelle. In questi giorni non ha nascosto il fatto che il padre sia piuttosto preoccupato, ma per quale motivo?

Rosanna Banfi, oltre ad essere una grande attrice e figlia d’arte, visto che il padre è il grande Lino, è una concorrente attuale di Ballando con le stelle. Possiamo confermare con certezza che Rosanna è una delle protagoniste indiscusse di questa attuale edizione del programma condotto da Milly Carlucci. L’attrice, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Nuovo parlando inevitabilmente di questa sua grande avventura televisiva.

L’attrice ha parlato, quindi, della sua partecipazione al programma di Rai 1. Poi, ad un certo punto la giornalista le avrebbe chiesto cosa dicono a casa di questa esperienza. I suoi figli ed il marito, a suo dire, sono molto felici. Poi l’attrice ha confessato che invece il padre Lino è apparso parecchio preoccupato, per lo più per i giudizi dati dalla giuria del programma, che spesso sono molto duri e critici.

“L’unico preoccupato è mio padre…Ha paura dei pareri spietati della giuria e mi ripete spesso: ‘Ma chi te lo ha fatto fare?’”. Queste le parole dell’attrice, la quale ha tenuto a precisare il fatto che tutta la sua famiglia, comunque, la segue e la sostiene in questa nuova esperienza e che ovviamente sperano possa vincere. L’attrice non ha nascosto, comunque, di aver avuto delle difficoltà, soprattutto inizialmente, nel memorizzare le coreografie.“Vorrei essere la portabandiera delle donne malate di cancro di quelle che, proprio come me, sono riuscite a sconfiggere la malattia…”. Queste ancora le parole dell’attrice.