Albano, la figlia Jasmine ha rischiato la vita la notte di Halloween, cosa è accaduto

La figlia di Albano Carrisi, Jasmine ha rischiato davvero grosso. La giovane donna ha avuto un incidente, ecco quali sono le sue condizioni di salute.

Jasmine Carrisi, la nota figlia del cantante di Cellino San Marco ha avuto un incidente piuttosto grave ed avrebbe addirittura rischiato di perdere la vita. Questo quanto si dice sia accaduto alla giovane donna. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? A raccontare l’accaduto è stata l’amica di Jasmine, ovvero Glenda Resta che si trovava proprio con lei.

Jasmine Carrisi vittima di un incidente insieme alla sua amica Glenda Resta

La figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine è stata vittima di un terribile incidente che è avvenuto proprio nei giorni scorsi. A raccontare l’accaduto è stata proprio la stessa Glenda, la quale si trovava in compagnia della sua amica Jasmine. L’incidente è avvenuto esattamente la notte di Halloween. “Improvvisamente all’autista viene un colpo di sonno, perde il controllo della macchina e andiamo a sbattere su un muretto a secco e lo sfondiamo. Siamo vive per miracolo“. Questo il racconto di Glenda,che parla di una notte davvero paurosa.

Una notte di Halloween davvero paurosa, il racconto

Glenda ha raccontato che la notte del 31 ottobre insieme alla sua amica, dapprima erano andate a ballare e poi avrebbero organizzato una macchina con qualcuno che doveva andare a prenderle. Glenda racconta però, come il padre avesse avuto un presentimento. “Andiamo a cena e la sera stessa ci ripeteva in continuazione di non andare, di rimanere a casa. Era proprio insistente, come se si sentisse dentro di sè che sarebbe accaduto qualcosa. Questa cosa mi ha scioccato”.

Jasmine rassicura tutti sulle sue condizioni di salute

L’incidente è stato davvero pauroso, visto che la macchina si è praticamente girata su se stessa di 360°, finendo sulla corsia opposta.“Ho lividi, escorazioni, contusioni su tutto il corpo ma sono viva”, ha aggiunto la giovane donna. Tanti, tantissimi i commenti arrivati sotto al post da parte dei suoi follower e tra questi non è passato inosservato il commento della stessa Jasmine che ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute.“Qualcuno ci sta facendo le makumbe. Adesso sto bene, io ho colpito soltanto un po’ il viso. Sto bene, ripeto non mi sono fatta niente, rispetto a quello che poteva succedere”.