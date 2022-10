Jasmine Carrisi imita Belen e il popolo del web le si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi nel salotto di Domenica in imita Belen Rodriguez e il popolo del web non gradisce. Piovono critiche sui social.

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso nella giornata di domenica è stata ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in. Ad un certo punto, la giovane è stata protagonista di un momento davvero piuttosto particolare. Ebbene sì, Jasmine ospite nel salotto di Mara Venier ad un certo punto ha iniziato ad imitare la bellissima Belen Rodriguez ed il popolo del web non ha reagito bene davanti a queste immagini. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Domenica in, in studio Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi, ovvero la figlia di Loredana Lecciso e di Albano è stata ospite nel salotto di Mara Venier insieme alla madre. La puntata della scorsa domenica 2 ottobre, si è aperta proprio con l’ingresso di Loredana Lecciso e di Mara Venier piuttosto sorridenti e festose e in versione ballerine. Una scena che di certo non è passata inosservata ai telespettatori di Rai 1 che sono abituati ad una versione piuttosto tranquilla di Mara Venier. Inoltre, sono stati in tanti a stupirsi del fatto che Mara avesse quel tipo di atteggiamento con Loredana Lecciso, visto che da sempre è stata una grande amica di Romina Power. Durata l’ intervista alla Lecciso inoltre, la stessa Mara ha svelato un dettaglio piuttosto inedito, ovvero ha raccontato di aver ricevuto una diffida da parte della cantante americana.

Intervista e confessione inaspettata della Venier

Durante l’intervista Loredana Lecciso ha parlato della sua carriera, del suo futuro professionale ed anche del suo privato. Ad un certo punto, durante la chiacchierata è arrivata in studio proprio lei la figlia ovvero Jasmine Carrisi sorprendendo non soltanto tutti i presenti in studio, ma anche i telespettatori. La giovane è arrivata con un look molto particolare, ovvero un look total verde e capelli biondissimi. La giovane ha poi cantato la cover Nessuno, pubblicata un po’ di tempo fa e poi si è seduta ed ha parlato con Mara Venier svelando alcuni progetti futuri.

Jasmine imita Belen Rodriguez e viene criticata

Ad un certo punto però, è accaduto qualcosa di imprevisto ovvero pare che le sia caduta la spallina del vestito ed ha rischiato anche di rimanere svestita. A quel punto, la figlia del noto cantante di Cellino San Marco avrebbe ripetuto quella battuta Iconica che appartiene a Belen Rodriguez ovvero “oh, mi è caduta la spallina”. Questa battuta però molto probabilmente non è piaciuta al popolo del web. Molti utenti l’hanno criticata in modo anche piuttosto pesante, dicendole di essere stata poco originale ed anche inappropriata.