Mara Venier rapporti tesi con Simona Ventura e a Domenica in la Venier parla di lei

A Domenica in, improvvisamente Mara Venier saluta Simona Ventura. Ma per quale motivo? Pace fatta tra i due?

Nella giornata di domenica è andata in onda una nuova puntata di Domenica in, il programma condotto da Mara Venier che ha sempre riscosso un grandissimo successo. Tanti gli ospiti che hanno preso parte alla puntata in questione, tra cui anche Walter Nudo. Quest’ultimo ha deciso di rilasciare una intervista molto interessante nel salotto di Mara Venier e ad un certo punto, gli spettatori avrebbero notato un qualcosa di particolare. È stato durante la chiacchierata con Walter Nudo che la conduttrice ovvero Mara Venier ha salutato Simona Ventura in diretta. Questo gesto del tutto inaspettato, ha colto tutti di sorpresa e sono stati in molti a cercare di capire per quale motivo avesse fatto ciò.

Domenica in, Mara Venier ospita in studio Walter Nudo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso dell’ultima puntata di Domenica in, andata in onda proprio la scorta a domenica 2 ottobre, Mara Venier ha ospitato in studio Walter Nudo. L’ex naufrago ha deciso quindi di farti intervistare da Mara che però ad un certo punto è stata protagonista di un gesto che ha lasciato tutti un po’ senza parole. Mara Infatti avrebbe salutato in diretta e improvvisamente Simona Ventura.

Improvvisamente la conduttrice saluta Simona Ventura

Ricorderete sicuramente che tra le due in passato i rapporti non sono stati così ottimi, soprattutto dopo che Simona aveva intrapreso una relazione con il figlio Nicola il compagno della Venier. Ad ogni modo, una volta archiviata questa storia pare che fra le due conduttrici sia tornato il sereno. Nello specifico, durante l’intervista a Walter Nudo, Mara Venier pare che abbia parlato anche della esperienza fatta dallo stesso all’Isola dei famosi e di conseguenza ha nominato Simona Ventura, perché all’epoca era proprio lei la conduttrice del reality.

Pace fatta tra le due conduttrici?

Sono stati tanti i telespettatori a pensare che finalmente tra le due possa essere tornato il sereno, dopo che Mara ha deciso di nominare e soprattutto salutare Simona durante la diretta del suo programma. Ma stanno proprio così le cose? Tutto fa presupporre di si, anche perchè Mara è stata sempre molto dalla parte di Simona, che oltre ad essere una collega da tanti anni, è anche una sua grande amica.