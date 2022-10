Vanessa Incontrada diretta su Alessandro Siani: “In che rapporti siamo”

0 SHARES Condividi Tweet

Vanessa Incontrada ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, racconta tanto della sua vita privata e del suo lavoro. Poi parla di Alessandro Siani.

Vanessa Incontrada la conosciamo tutti per essere una nota attrice spagnola, la quale in questo ultimo periodo è stata parecchio sotto i riflettori. L’attrice è stata infatti parecchio criticata per il suo aspetto fisico, dopo che è apparsa un po’ più in carne rispetto a qualche tempo fa. Ad ogni modo, Vanessa ha sempre cercato di andare avanti e di non farti sopraffare da queste chiacchiere e si è sempre mostrata in TV molto sorridente. Così è apparsa a Verissimo in questo weekend, quando ha rilasciato l’intervista a Silvia Toffanin. Ebbene, la conduttrice e attrice Italo spagnola pare che nel salotto di Silvia Toffanin abbia parlato di tanti aspetti della sua vita e della sua professione, ma soprattutto del rapporto con Alessandro Siani.

Vanessa Incontrada dopo aver condotto i TIM Music Awards con Carlo Conti su Rai 1 è tornata in Mediaset conducendo Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani. In realtà Vanessa ha debuttato proprio ieri sera dietro il bancone di Striscia almeno per questa stagione sostituendo Luca Argentero che nei giorni scorsi ha fatto coppia con l’attore napoletano. Per Vanessa è un ritorno, visto che lo scorso anno è stata già una delle conduttrici del programma proprio insieme ad Alessandro.

A Verissimo però Vanessa è entrata zoppicando, dicendo di essersi fatta molto male e di aver preso una storta, ma fortunatamente niente di grave. Parlando del ritorno a Striscia la Notizia Vanessa ha sottolineato come per lei si sia trattato di un inizio di stagione, proprio come la scuola e questo vuol dire che le vacanze sono davvero finite. L’attrice inevitabilmente ha parlato anche della fine della sua storia d’amore, della sua situazione sentimentale, dicendo di trovarsi in una fase piuttosto riflessiva e di cambiamento. Silvia gli avrebbe chiesto se fosse preoccupata anche per il futuro, ma l’attrice avrebbe risposto di no ed ha aggiunto di sentirsi parecchio fortunata. L’attrice avrebbe fatto anche una rivelazione piuttosto inedita, ovvero dichiarato di aver il desiderio di avere un altro figlio, ovviamente se Dio vorrà.

Come abbiamo avuto modo di anticipare, Vanessa Incontrada ha anche parlato del rapporto con Alessandro Siani ovvero l’attore napoletano con cui sta conducendo Striscia la notizia e con il quale ha già lavorato lo scorso anno. Parlando proprio della scorsa edizione che i due hanno condotto insieme Vanessa ha confessato di essersi divertita davvero tanto insieme a lui. L’attrice ha ancora aggiunto come si sia creata una grande sintonia con Alessandro ed una grande complicità e si augura che lo stesso possa avvenire quest’anno. Anche Alessandro Siani effettivamente ha fatto una bellissima dedica alla collega dicendole di non vedere l’ora di poterla vedere e che sentiva la sua mancanza.