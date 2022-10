Marco Bellavia, Karina Cascella una furia sui social contro i vipponi

0 SHARES Condividi Tweet

Karina Cascella ha deciso di scagliarsi contro i vipponi chiusi nella casa pikù spiata d’Italia, per il trattamento riservato a Marco Bellavia.

Il caso Marco Bellavia sta davvero facendo tanto parlare in questi giorni e sono sempre di più le persone che sono intervenute dicendo la propria opinione al riguardo. Una tra tutte Karina Cascella, la nota ex opinionista di Uomini e donne, che in diverse occasioni attraverso il suo profilo social è stata parecchio polemica e in questi giorni ha voluto commentare quello che è accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia. Ci riferiamo di certo alla vicenda Marco Bellavia. Ma cosa ha riferito Karina Cascella?

Karina Cascella parla del caso Marco Bellavia al Grande fratello vip

Karina Cascella in questi giorni ha parlato di Marco Bellavia e del trattamento che i suoi ex compagno gli hanno riservato fino a quando il conduttore si trovava all’interno della casa. Ebbene, la nota opinionista ed ex volto di Uomini e Donne, attraverso il suo profilo social pare che abbia rilasciato delle dichiarazioni molto forti ed avrebbe anche lanciato delle accuse nei confronti di alcuni gieffini.

L’ex opinionista si scaglia contro alcuni concorrenti della casa

L’ex opinionista del programma ha voluto criticare tutti gli altri concorrenti della casa, dicendo che hanno trattato Marco come un rifiuto umano, che c’era chi lo zittiva e chi gli parlava alle spalle, chi addirittura diceva che meritava di essere bullizzato. Insomma, per Karina si è trattato di una pagina triste e vergognosa della televisione italiana e che tutti coloro che hanno contribuito a questo scempio, dovrebbero soltanto ritirarsi. Karina poi, ci è andata giù pesante contro il programma in generale, dicendo che a parer suo dovrebbero proprio chiuderlo. Nello specifico, l’opinionista si sarebbe scagliata contro Wilma Goich, e poi ancora Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi e Gegia, ma anche Giovanni Ciacci e Charlie Gnocchi.

Parole molto pesanti quelle di Karina nei confronti di alcuni concorrenti

Parlando di Elenoire ha riferito come sia davvero impossibile ce una donna che combatte da anni per difendere la sua storia abbia dato delle scemo a Marco e lo stesso Carolina, che ha tanto sofferto e non ha riconosciuto la sofferenza in Bellavia, dandogli addirittura del patetico. E poi ancora la Cascella parlando di Wilma Goich ha riferito che è una vergogna che una donna anziana come lei riferisca questa frase, “Sei la causa dei tuoi mali”.