Belen, la dolce dedica per il compleanno di Stefano fa esplodere il web di like

Belen Rodriguez fa gli auguri al marito Stefano De Martino, in occasione del suo compleanno. La dolce dedica sui social.

Belen Rodriguez in occasione del compleanno di Stefano De Martino ha voluto fargli una dedica davvero speciale. La showgirl Argentina ha voluto quindi dedicare un post davvero molto tenero e commovente al marito in occasione del suo compleanno. Non è di certo una novità il fatto che i due siano tornati insieme e che tra l’altro sono anche molto innamorati. Soltanto nei giorni scorsi Belen è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, svelando tra l’altro una notizia bomba, ovvero quella di essere legalmente sposata ancora con Stefano per una vicenda che ha del surreale.

Belen Rodriguez ancora sposata con Stefano De Martino

Belen Rodriguez in queste ore ha fatto una dedica davvero dolcissima al marito a Stefano De Martino e lo ha fatto su Instagram. In occasione del compleanno del noto conduttore Rai, Belen ha voluto pubblicamente fari una dolce dedica sorprendendolo. “Buon compleanno cuore mio“, ha scritto Belen Rodriguez su Instagram a corredo di una bellissima foto con Stefano. In quest’ultimo periodo la showgirl sembra essere molto felice e serena, fortunatamente ritornata tra le braccia del marito che ha sicuramente accolto bene anche la piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese l’attuale concorrente del Grande Fratello vip.

Stefano compie gli anni, Belen e la dolce dedica sui social

Nei giorni scorsi Belen è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato di tanti aspetti della sua vita privata e della sua carriera, ma soprattutto di Stefano De Martino. La showgirl ha rivelato di essere ancora sposata con il noto ballerino, visto che non ha mai depositato ufficialmente le pratiche del divorzio o per meglio dire le cose sono andate così, senza neppure volerlo.

L’ex ballerino a Napoli in attesa di tornare dalla sua amata

In occasione del compleanno di Stefano che ha compiuto 33 anni. Il conduttore, stando a quanto è emerso, avrebbe trascorso la giornata a Napoli, in una caletta molto suggestiva e nascosta, nell’attesa di poter tornare da Belen che nel frattempo, gli ha fatto una dedica molto dolce.