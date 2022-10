0 SHARES Condividi Tweet

Fare un movimento da seduti velocizza il metabolismo e brucia i grassi. Ecco come fare e quale muscolo attivare.

Chi lo ha detto che si può attivare il metabolismo e bruciare i grassi solamente stando in movimento? Ebbene, stando a quanto riferito da un gruppo di ricerca pare che facendo un movimento specifico da seduti si può attivare e velocizzare il metabolismo e bruciare i grassi. Sicuramente questa è una grande notizia per chi fa un lavoro sedentario.

Attivare il metabolismo e bruciare i grassi stando seduti

Si è sempre detto che il lavoro sedentario possa avere delle conseguenze negative sulla nostra salute e che stare seduti a lungo e soprattutto sempre nella stessa posizione può arrecare diversi danni alle nostre gambe, alle spalle e al collo, ma non solo. Il lavoro sedentario, infatti aumenta il rischio di diabete, demenza e anche altri disturbi. Un recente studio ha anche sottolineato come chi lavora tutti i giorni alla scrivania o effettua comunque dei lunghi viaggi in auto, può andare incontro a problemi al pancreas e al colon ma soprattutto alla circolazione sanguigna, aumentando così il rischio di morte prematura e malattie cardiovascolari.

Un nuovo e rivoluzionario studio

Torniamo adesso però alla novità, che di certo ha lasciato tutti senza parole. Si tratterebbe del risultato di uno studio effettuato da Mark Hamilton, professore di salute e prestazioni umane all’Università di Huston ed ai suoi colleghi. Questo team ha scoperto che è un piccolo movimento del muscolo soleo ovvero del polpaccio può andare a eliminare tutti gli effetti negativi del lavoro sedentario. Questo è un movimento è il soleus pushup, che va ad attivare il muscolo soleo in modo ovviamente diverso rispetto a quando siamo in piedi o camminiamo e agisce velocizzando il metabolismo muscolare, stando anche seduti.

Muscolo chiamato soleo, ecco come farlo funzionare

“Non avremmo mai immaginato che questo muscolo avesse questo tipo di capacità. È sempre stato all’interno dei nostri corpi, ma nessuno ha mai studiato come utilizzarlo per ottimizzare la nostra salute”. Questo quanto è emerso dallo studio. Questo muscolo chiamato soleo è essenziale per svolgere le attività quotidiane, come camminare, stare in piedi, correre, bilanciare e tanto altro. Si trova proprio dietro il ginocchio appena sopra i muscoli intorno alla caviglia.