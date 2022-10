Mara Venier e Francesca Fialdini, il gesto chiarisce i rapporti

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini fa pace con Mara Venier, un gesto in diretta toglie ogni dubbio sull’ipotetica rivalità.

Francesca Fialdini e Mara Venier sono davvero rivali o è soltanto una voce di corridoio fondata sul nulla? Non si parla d’altro in questi ultimi anni, se non di possibili malumori tra le due donne della domenica di Rai 1. Stiamo parlando di Mara Venier e Francesca Fialdini, l‘una al timone di Domenica in l’altra di Da noi a ruota libera. In realtà non sono mai state loro a parlare di cattivi rapporti, ma si tratta di voci che si sono rincorse in questi anni. Tutto sarebbe nato dal fatto che la Mara al termine di Domenica in, non ha mai salutato e dato la parola alla sua collega, che viene subito dopo con il programma Da noi a ruota libera. Adesso le due conduttrici hanno voluto smentire queste voci sulla loro rivalità e si sono scambiate i saluti in diretta. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Mara Venier e Francesca Fialdini, nessuna lite e nessuna rivalità

Nella giornata di ieri, Mara Venier e Francesca Fialdini hanno voluto mettere fine alle chiacchiere sulla loro presunta rivalità e si sono salutate in diretta. La Fialdini, nello specifico, dopo la breve clip di presentazione del suo programma ha voluto salutare Mara e quest’ultima non ha potuto non ricambiare. “Saluto Francesca Fialdini, ho visto nel monitor non so se mi ha salutato ma comunque ciao Francesca… buon lavoro.” Questa la risposta di Mara Venier che ha così fatto questo gesto così carino nei confronti della sua collega.

Le due conduttrici si salutano a vicenda

Anche in passato Francesca Fialdini aveva smentito ogni tipo di lite con la conduttrice di Domenica in nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Messaggero. In quella occasione la conduttrice aveva sottolineato come molti avessero ricamato su in questa vicenda.” Come potrei mettermi in competizione con un’icona? Sarebbe sciocco e stupido”, queste ancora le parole della Fialdini.

La Fialdini smentisce la rivalità con Mara Venier

Nel corso della stessa intervista, la Fialdini oltre a smentire la lite o la rivalità con Mara Venier, ha anche confessato qual è il conduttore da cui ha imparato di più. Il conduttore in questione è Carlo Conti, che la stessa Fialdini dice essere il suo maestro, il numero uno”.