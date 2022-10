Renato Zero, durante il concerto accade qualcosa che lo fa commuovere fino alle lacrime

0 SHARES Condividi Tweet

Tanti auguri Renato Zero, il concerto si interrompe per colpa della pioggia. I fan gli cantano tanti auguri e poi vanno via.

Renato Zero nelle scorse ore ha tenuto un concerto al Circo Massimo a Roma, davanti alla presenza di tantissimi fan accorsi per assistere allo spettacolo. Ebbene, ad un certo punto pare che sia accaduto qualcosa di veramente incredibile, visto che mentre il cantante si stava esibendo, è venuta giù una pioggia davvero torrenziale che ha costretto tutti a correre ai ripari. Tantissimi i fan che sono arrivati a Roma per vedere esibire il loro beniamino, ma che poi ad un certo punto hanno dovuto rinunciare. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto.

Renato Zero, il concerto finisce male

Renato Zero ha tenuto un concerto nei giorni scorsi al Circo Massimo a Roma. I suoi fan sono arrivati da tutta Italia per poterlo vedere ed acclamare e vederlo esibire con i suoi più grandi successi. Tra l’altro per lui si trattava di una giornata davvero speciale visto che spegneva 72 candeline. Ad inizio del suo concerto, Renato Zero ha voluto dedicare una frase ai suoi fan, ovvero coloro i quali si trovavano in platea per lui, dicendo come la cosa magnifica è che la stragrande maggioranza dei suoi anni l’ha condivisa proprio insieme a loro. I suoi fan non hanno potuto non cantargli “tanti auguri Renato, tanti auguri a te”.

Tanti auguri Renato per i suoi 72 anni

Una grande festa quella che si è tenuta al Circo Massimo, fino a quando non è arrivata la pioggia a rovinare tutto. Proprio mentre ha iniziato a piovere, l’artista ha parlato dicendo che forse anche il cielo gli ha voluto fare un regalo e che quella che stava cadendo dal cielo non era pioggia ma champagne. Ovviamente con ironia, Renato ha detto quelle parole ed i fan non hanno potuto non rispondere se non con un grande applauso. Renato Zero i è commosso e ha interrotto il concerto con la voce strozzata dal pianto.

Scende la pioggia e il concerto si interrompe

A quel punto il cantante avrebbe chiesto ai suoi fan di non perdersi, ma poi è intervenuta una voce di un organizzatore al microfono annunciando che lo show purtroppo doveva interrompersi. A causa della pioggia, purtroppo lo show è stato interrotto. Pian piano poi tutti i fan hanno lasciato il Circo Massimo per fare spazio solo alla pioggia.