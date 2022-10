Come fare la doccia e quante volte per avere una pelle al top

0 SHARES Condividi Tweet

Quante volte bisogna fare la doccia e avere la pelle più bella e più sana?

Quante volte fare la doccia e avere così una pelle ancora più bella e sana? Quante volte fare la doccia al giorno o alla settimana? Cambia qualcosa se ne facciamo di più in estate o in inverno? Vediamo qui di seguono cosa dicono gli esperti e quante volte bisogna farsi la doccia per curare la propria pelle e la proprie igiene personale.

Quante volte fare la doccia e avere una pelle più bella

Quante volte fare la doccia al giorno o alla settimana? Esiste una regola? Cambia qualcosa se facciamo più docce in estate o in inverno? Facciamo un pò di chiarezza, partendo dal presupposto che lavarsi troppo spesso può rendere la pelle più secca e può andare ad attaccare la pelle, soprattutto quella sensibile. Per questo motivo sottoposti a delle docce frequenti potrebbe andare ad arrecare dei danni alla nostra pelle desquamandola. In questo caso c’è bisogno di maggiore idratazione. Potete quindi ricorrere a creme ricche di nutrienti, ma questo potrebbe comunque non bastare. In caso di pelle secca e sensibile bisogna lavarsi ogni tre giorni circa e se è il caso, ripetere anche l’operazione, lavandosi a pezzi. In caso di pelle grassa invece non è assolutamente necessario dover limitare i lavaggi, perché non fate un altro che andare a purificare ancora di più l’epidermide eliminando quindi l’eccesso di sebo.

Ci siamo posti anche la domanda se fare la doccia in estate o in inverno può cambiare qualcosa. Ebbene, non è difficile immaginare che sicuramente in estate tendiamo a fare più docce piuttosto che in inverno. Durante i mesi caldi, la pelle sicuramente suda di più e quindi c’è maggiore necessità di lavarsi. Il consiglio durante i mesi estivi è di lavarsi con acqua fredda o almeno tiepida e non usare troppo detergente per evitare di seccare la pelle. Ma ogni quante volte fare la doccia in inverno? Secondo gli esperti, basterebbe anche due volte alla settimana ma tutto dipende anche da quelle che sono le proprie esigenze.

Come fare bene la doccia

Alcuni sostengono che per fare bene la doccia, bisogna evitare di commettere alcuni piccoli errori tenendo in considerazione alcuni consigli piuttosto utili come quello che riguarda la temperatura. In inverno tendiamo a fare la doccia calda, ma questo potrebbe non essere proprio una buona idea per la nostra pelle perché potrebbe arrossarsi e desquamarsi. Il consiglio, quindi è di andare a raffreddare un po’ l’acqua.

Quante volte lavarsi alla settimana

Ovviamente in estate è tutto più semplice perché potete tranquillamente fare una doccia fresca o comunque con acqua tiepida e questo ha tanti benefici per il nostro organismo. L’acqua fredda o tiepida, infatti rassoda la pelle, trattiene gli oli naturali, risveglia i sensi e migliora la circolazione. Inoltre, non tutti sanno che forse è il caso di evitare di stare troppo tempo sotto il getto d’acqua, proprio per tutelare la pelle e non utilizzare detergenti con alcool. Anche il tempo è importante ed in questi casi una doccia non dovrebbe durare più di 10 minuti. Tornando alla domanda originaria, ovvero ogni quanto fare la doccia, si consiglia di farlo ogni tre giorni in base a quelle che sono le proprie esigenze.