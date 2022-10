Oggi è un altro giorno, Serena Bortone riprende i suoi ospiti: “Ma che fate?”, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno si è rivolta ai suoi ospiti invitandoli a non creare confusione e a tornare tutti al proprio posto.

Una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, celebre programma di Rai 2 condotto da Serena Bortone, è andata in onda nel pomeriggio di ieri. E proprio all’inizio della puntata la conduttrice si è trovata costretta ad intervenire a causa di alcuni momenti di confusione. Ma, come mai?

Confusione nello studio di Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno è una delle trasmissioni Rai più amate e seguite dai telespettatori. Una trasmissione all’interno della quale vengono affrontati argomenti di vario tipo con tanti simpatici ospiti. La puntata di ieri però si è aperta in un modo che ha sorpreso veramente tutti, compresa la conduttrice. I telespettatori infatti hanno avuto modo di assistere a dei momenti di vera confusione in quanto tutti gli ospiti presenti in studio hanno iniziato la puntata ballando sulle note della sigla. La conduttrice quindi si è rivolta ai suoi ospiti cercando di calmarli ed affermando di preciso “Ma cosa state facendo? Lui è Fabrizio Mancinelli l’autore della sigla ma che fai? Ricomponetevi.” Poco dopo la conduttrice ha poi colto l’occasione per presentare ai telespettatori l’autore della sigla in questione ovvero Fabrizio Mancinelli che in realtà è anche l’autore di molti altri brani di successo. Tra questi anche alcune colonne sonore di film noti.

Grande entusiasmo della conduttrice

Serena Bortone non ha nascosto il suo entusiasmo per avere avuto l’opportunità di avere ospite Mancinelli e poco dopo ha mostrato grande entusiasmo anche nell’annunciare un altro importante ospite ovvero Sara Simeoni definita dalla conduttrice “un ospite di un certo livello” . Proprio la celebre ex campionessa di salto in alto ha poi colto l’occasione per raccontarsi al pubblico concedendo alla conduttrice una lunga intervista nel corso della quale oltre ad aver parlato della famiglia ha anche raccontato di quando ha iniziato a partecipare alle prime gare a soli 19 anni. E nel raccontare la sua vita la Simeoni ha anche rivelato al pubblico di aver sofferto in passato di attacchi di panico.

La confessione della conduttrice che ha spiazzato tutti

Serena Bortone è una delle più amate conduttrici televisive italiane. Proprio nel corso della puntata andata in onda ieri ha colto l’occasione per fare una particolare confessione al pubblico. E nello specifico la presentatrice ha invitato tutti a rivedersi negli altri e ha confessato di farlo anche quando per strada incontra un senzatetto.