Elenoire Ferruzzi umilia Barbara D’Urso: “Mai vista una donna così orrenda”, è caos sui social

Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video in cui Elenoire Ferruzzi si esprime su Barbara D’Urso utilizzando delle parole abbastanza dure.

Così come sui social ecco che anche al Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi si è fatta conoscere per la sua schiettezza. Nelle ultime ore però la celebre gieffina è finita al centro dell’attenzione mediatica a causa delle pesanti parole espresse nei confronti di Barbara D’Urso. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo chiarezza sull’accaduto.

Il successo di Elenoire Ferruzzi sui social

Prima del suo ingresso al GF Vip in molti avevano avuto modo di conoscere e seguire Elenoire Ferruzzi sui social. Diverse sono state le occasioni in cui si è scagliata contro personaggi noti come ad esempio Sonia Bruganelli e Soleil Sorge alle quali ha riservato delle parole poco carine. Ma non solo, nelle ultime ore si sta tanto parlando di un video girato nel 2018 in cui la Ferruzzi si è pesantemente scagliata contro una delle più rinomate conduttrici Mediaset ovvero Barbara D’Urso.

Le pesanti parole contro Barbara D’Urso

Nel video in questione Elenoire si trova in macchina insieme ad altre persone, tra cui l’imprenditore Matteo Giorgi. E proprio sul più bello la gieffina si è scagliata contro la celebre conduttrice di Canale 5 affermando “Ma per carità! Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un cesso mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona”. Ma non solo, Elenoire ha poi proseguito affermando che la domenica preferisce spegnere la televisione e precisando poi che se proprio si trova a dover effettuare una scelta preferisce vedere la Venier. “A me non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video!”, ha poi concluso.

Le rivelazioni della Ferruzzi al GF Vip

All’interno della casa del Grande Fratello Vip si è tanto parlato di questo suo comportamento. E quindi delle brutte parole scritte e dette sui social nei confronti di personaggi noti dello spettacolo. E a tal proposito la Ferruzzi ha provato a giustificarsi affermando che non sempre pensa ciò che dice ma tutto questo fa parte del suo personaggio. Elenoire ha voluto precisare di aver sempre scritto lei le brutte parole e di non avere nessuna intenzione di rinnegare quanto fatto. Ma ha semplicemente voluto precisare che non sempre quanto scritto corrisponde al suo reale pensiero sulla persona. A volte semplicemente sono legate al suo personaggio. In tanti si stanno adesso domandando se nel corso della puntata del GF Vip in onda questa sera Signorini le chiederà spiegazioni sulle parole espresse nei confronti della D’Urso oppure no.