GF Vip, Antonino Spinalbese paragonato a Soleil, l’ex gieffina risponde al veleno su Twitter

Antonino Spinalbese nel corso delle scorse ore si è confidato con alcuni concorrenti del GF Vip rivelando che gli autori sembrerebbero averlo paragonato a Soleil Sorge.

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti della nuova edizione del GF Vip. Soprattutto negli ultimi giorni il giovane parrucchiere sta facendo tanto parlare di se e nelle ultime ore è riuscito anche ad attirare l’attenzione di una discussa ex gieffina della scorsa edizione ovvero Soleil Sorge. Ma, come mai?

Antonino Spinalbese cita Soleil Sorge nella casa del GF Vip

Da qualche giorno Antonino Spinalbese inizia a mostrare il suo nervosismo. Il giovane infatti si è reso protagonista di una serie di discussioni e nello specifico ha litigato con Edoardo Donnamaria e si è sfogato scagliandosi contro Alfonso Signorini e gli autori del reality show. Nelle scorse ore invece il giovane si è reso protagonista di una particolare rivelazione di cui si sta tanto discutendo. E nel farlo ha tirato in ballo la chiacchieratissima Soleil Sorge.

Le parole di Spinalbese

Spinalbese ha rivelato ai suoi compagni che all’interno del confessionale gli autori, in seguito al suo sfogo, lo avrebbero paragonato alla bella Soleil. “Sai come mi hanno risposto? L’anno scorso Soleil è stata attaccata da tutti e guarda adesso che cos’è? Ma che cav*l* mi state dicendo?”, sono state queste di preciso le parole espresse dall’ex di Belen. Antonino ha poi continuato precisando che gli autori gli avrebbero detto di dover essere contento di essere stato il protagonista della scorsa puntata. Ed è stato a questo punto che il gieffino ha iniziato a porsi delle domande chiedendosi se quindi è più importante andare in video e far parlare di se piuttosto che preoccuparsi di come viene fatto. E quindi dell’impressione che si da di se stessi alle persone a casa.

La reazione di Soleil

Soleil , che non ha mai il timore di esporsi e di esprimere i suoi pensieri anche se scomodi, ovviamente non è rimasta in silenzio. Al contrario è intervenuta su Twitter scrivendo delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta al giovane parrucchiere. Nello specifico la Sorge ha voluto precisare che “le copie non saranno mai come gli originali” definendo quindi Antonino una sua copia. A questo punto sono stati molti gli utenti intervenuti in difesa del 27enne chiarendo alla Sorge che non è stato lui a paragonarsi a lei ma che, stando a quanto raccontato dal gieffino, sarebbero stati gli autori del reality show a farlo. Quello che adesso molti si stanno domandando è come risponderà Antonino a tale provocazione?