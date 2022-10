Striscia la Notizia, tapiro a Fedez che risponde per le rime

0 SHARES Condividi Tweet

Intervistato da Striscia la Notizia il rapper Fedez ha respinto le accuse degli ultimi giorni secondo le quali lui e la moglie Chiara Ferragni sfrutterebbero l’immagine dei figli per monetizzare.

Come spesso accade ecco che negli ultimi giorni Chiara Ferragni e il marito Fedez sono finiti ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. Nello specifico la coppia è stata accusata di utilizzare i figli per ‘monetizzare’. A scatenare il tutto è stato un video condiviso dalla celebre influencer sui social e poco dopo rimosso. Raggiunto da Striscia la Notizia Fedez ha quindi deciso di replicare a tali accuse in maniera sincera e diretta. Ma quali sono state di preciso le sue parole?

Il video che ha scatenato la polemica

Chiara Ferragni e Fedez sono soliti condividere sui social diverse immagini della propria quotidianità e alcune di queste vedono protagonisti i loro bambini ovvero Leone e Vittoria. Proprio nei giorni scorsi la celebre influencer ha condiviso un particolare video in cui ad essere ripresa era la figlia Vittoria intenta a colorare. In sottofondo però è stato possibile sentire la voce della tata che rivolgendosi a Leone gli ha chiesto di fermarsi un attimo, fare un bel sorriso e poi continuare a disegnare. La Ferragni ha poco dopo deciso di rimuovere il video e ripubblicarlo senza l’audio. Tutto ciò ha fatto nascere una grossa polemica e i due celebri genitori sono finiti ancora una volta al centro di numerose critiche. La più dura è stata quella secondo la quale Fedez e Chiara Ferragni sarebbero soliti utilizzare i loro bambini per monetizzare.

La reazione di Fedez intervistato da Striscia la Notizia

Striscia la Notizia ha quindi colto l’occasione per raggiungere Fedez , consegnargli un nuovo tapiro e soprattutto commentare quanto accaduto. A raggiungere Fedez è stato nello specifico Valerio Staffelli e i due hanno prima fatto ironia su quanti tapiri il rapper è riuscito a collezionare nel corso degli anni, circa 7, e poco dopo hanno poi fatto chiarezza su quanto accaduto nel corso dei giorni precedenti. È stato a questo punto che Fedez ha voluto respingere ogni accusa affermando che né lui e né la moglie sono soliti utilizzare i figli per fare pubblicità e monetizzare quindi utilizzando la loro immagine.

Le parole espresse dal celebre rapper

Fedez ha confermato che il tutto è avvenuto durante la sua festa di compleanno e di preciso nel momento relativo allo spegnimento delle candeline. Proprio in quel momento la tata si è rivolta a Leone invitandolo a fare un sorriso e poi continuare a disegnare, nulla di più. È stato a tal proposito che è il marito di Chiara Ferragni ha poi voluto precisare “In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto”