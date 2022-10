GF Vip, Paola Barale ha aiutato Marco Bellavia dopo l’uscita dal Gf, le parole del manager che hanno lasciato tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip Marco Bellavia ha potuto contare sulla solidarietà di moltissime persone, tra queste anche l’ex fidanzata Paola Barale.

Sono ormai diverse settimane che Marco Bellavia, ex concorrente del GF vip, si trova al centro dell’attenzione mediatica. A causa del suo malessere infatti l’uomo si è trovato costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia . E proprio nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stato il suo manager il quale nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha colto l’occasione per fare una particolare rivelazione su una famosa ex di Bellavia ovvero Paola Barale.

La rivelazione del manager di Marco Bellavia su Paola Barale

Paola Barale e Marco Bellavia in passato sono stati una coppia. A parlarne nei giorni scorsi è stato lo stesso ex gieffino il quale nel corso di un’intervista rilasciata a Chi ha parlato della loro storia d’amore durata 3 anni rivelando di essere stati anche molto vicini al matrimonio. Ad un certo punto però la loro storia d’amore è finita ma come spesso si è soliti dire anche se finisce l’amore non sempre finisce l’affetto. E proprio questo affetto sembrerebbe aver portato la Barale ad avvicinarsi a Marco Bellavia nel corso delle ultime settimane a causa di quanto accaduto all’interno della casa del GF vip. A rivelarlo è stato il manager del celebre attore e conduttore televisivo nel corso di una recente intervista rilasciata a Novella 2000. Secondo quanto rivelato dall’uomo Paola Barale oltre a mostrare la sua vicinanza all’ex-fidanzato è riuscita anche ad incoraggiare l’uomo. “E stata davvero meravigliosa con lui…”, sono state queste nello specifico le parole espresse dall’agente di Marco Bellavia che ha poi continuato precisando quanto i due al momento siano molto uniti.

Il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello vip

Il manager ha poi proseguito la sua intervista annunciando quello che già Alfonso Signorini aveva anticipato nei giorni scorsi, ovvero il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello vip. L’ex gieffino quindi farà ingresso all’interno dello studio del noto reality show per poter parlare con Alfonso Signorini di quanto accaduto nel corso delle settimane precedenti. Ma non solo, sempre secondo quanto emerso da alcuni rumors, Marco Bellavia farà ingresso anche all’interno della casa del Grande Fratello vip per poter avere un diretto confronto con coloro che insieme a lui hanno vissuto tutto quello che è accaduto.

Le parole dell’agente

“Presto rientrerà, partendo dallo studio…”, queste nello specifico le parole espresse dall’uomo nel corso dell’intervista rilasciata a Novella 2000. Al momento però non sembrerebbe essere ancora chiaro quando avverrà tutto questo.