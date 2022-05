Fabrizio Corona fuori di sè, evade dai domiciliari, va a casa di Nina Moric e l’accusa di avergli rubato dei soldi. Lite furibonda

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona è l’ex re dei paparazzi e sembra che continui a far par parlare di se. In questi anni ci ha abituati a tutto, ma Fabrizio riesce sempre a trovare il modo per lasciarci senza parole. Ebbene, sembra proprio che lo scorso 29 aprile, Fabrizio sia andato a casa dell’ex moglie Nina Moric, accusandola di avergli rubato dei soldi. Pare che tra loro ci sia stata una lite piuttosto furibonda e che siano intervenuti ad un certo punto anche i Carabinieri. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Fabrizio Corona evade dai domiciliari e va a casa di Nina Moric

Fabrizio Corona torna ad essere protagonista del gossip. Negli ultimi giorni sembra proprio che l’ex re dei paparazzi sia tornato a far parlare di se. Il motivo? Nella serata di venerdì 29 aprile, pare che Fabrizio sia evaso dai domiciliari e andato a casa di Nina Moric, che abita in un appuntamento nella zona di Fondazione Prada a Milano. I due avrebbero pesantemente litigato e l’ex re dei paparazzi avrebbe accusato l’ex moglie di avergli rubato dei soldi. Al fine di calmare gli animi, pare che siano intervenuti anche i carabinieri di Milani, che sono stati allertati proprio dalla stessa Nina Moric.

Lite furibonda tra i due, intervengono le forze dell’ordine

In realtà, però, sembra che anche Fabrizio Corona dal canto suo avesse allertato le forze dell’ordine, proprio per denunciare la donna e accusarla di furto. La modella avrebbe così chiamato i carabinieri e accusato Fabrizio di aggressione. Una volta giunti i militari presso l’abitazione della modella, questi pare che non abbiano trovato alcuna forma di violenza da parte di Fabrizio sull’ex moglie. La Moric avrebbe sottolineato di non aver assolutamente rubato dei soldi all’ex marito.

Corona accusa l’ex moglie di avergli rubato dei soldi, ora deve rispondere di evasione dai domiciliari

Corona pare che non abbia ancora deciso se denunciare la modella per furto. Non si sa a quanto ammonti questo “furto” e non sappiamo neppure dove Fabrizio li tenesse. Una cosa però sembra essere certa, ovvero che Fabrizio Corona dovrà rispondere di evasione dai domiciliari. Per chi non lo sapesse, l’ex re dei paparazzi infatti sta scontando una pena ai domiciliari e non avrebbe dovuto andare a casa della sua ex moglie.