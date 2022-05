Isola dei famosi 2022, Alvin fuori di sè con Ilary e poi la zittisce: “Fammi fare il mio lavoro”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

All’Isola dei famosi le dinamiche ormai si sono create e sembra che i nervi siano piuttosto tesi. Non parlando soltanto di quelli dei naufraghi, visto che nel corso dell’ultima puntata, anche il noto inviato sembra che abbia più volte zittito la conduttrice. Stiamo parlando di Alvin, il quale ad un certo punto della puntata sembra aver completamente zittito Ilary Blasi. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto tra i due? Facciamo un pò di chiarezza.

Isola dei famosi, Alvin zittisce Ilary Blasi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso dell’ultima puntata del reality di canale 5 sia accaduto praticamente di tutto. Conosciamo tutti Alvin per essere l’inviato dell’Isola e lo abbiamo visto sempre piuttosto pacato e sempre tanto gentile. Nel corso dell’ultima puntata però, Alvin avrebbe in diverse occasioni zittito la conduttrice Ilary Blasi. Il tutto sembra che sia accaduto per lo più durante una prova di apnea propedeutica quella de L’Uomo vitruviano. Si tratta delle prova che avrebbe dovuto decretare il leader della settimana e che è stata divisa in due manche. La prima pare fosse una gara di apnea, la seconda quella relativa al gioco dell’Uomo vitruviano.

Scambio di battute al veleno tra l’inviato e la conduttrice de l’Isola

Alvin nel spiegare il gioco avrebbe impiegato più tempo del previsto, anche per colpa dei naufraghi che hanno perso del tempo nel posizionarsi. A quel punto, la conduttrice, che non aveva ben capito cosa stesse accadendo, pare che rivolgendosi all’inviato abbia detto “Alvin, è mezzanotte, vamo“. Dopo questo richiamo, che sembra non sia stato gradito, Alvin avrebbe risposto “Se vuoi vado a girare la gabbia io, ma è l’ultima cosa che dovrei fare“. Alvin avrebbe poi spiegato ad Ilary ed a tutti gli altri che la gara non era ancora partita perchè non era stato messo in funzione per bene il meccanismo della gabbia per l’apnea. Ad ogni modo, subito dopo, quando Alvin ha spiegato il meccanismo del gioco dell’Uomo Vitruviano, l’inviato sarebbe stato ripreso ancora una volta da Ilary.

Alvin e la risposta ad Ilary in diretta tv che non passa inosservata

“Vabbè lo sanno tutti come funziona l’Uomo vitruviano. Annamo avanti va”. Anche in questo caso Alvin sembra abbia risposto alla conduttrice dicendo “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”. A quel punto Ilary avrebbe risposto “Hai ragione, spiegami l’Uomo vitruviano”. Insomma, uno scambio di battute al veleno tra i due che non è passato inosservato ai telespettatori.