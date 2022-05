Isola dei famosi, Lory Del Santo umilia Marco Senise “Depresso…”

0 SHARES Condividi Tweet

Sull’Isola è tempo di lamentele e polemiche. Ebbene. nel daytime del reality di Canale 5 sembra proprio che i naufraghi stiano facendo ben capire quanto sia dura la sopravvivenza sull’Isola e sopratutto con gli altri naufraghi. Proprio in queste ultime ore sembra che Lory Del Santo che si trova su Playa Sgamada, se la sia presa in modo anche piuttosto pesante con Marco Senise. Quest’ultimo sarebbe stato ampiamente criticato da parte di Lory Del Santo che pare non riesca proprio a sopportare l suo atteggiamento in Honduras. Poi, ad un certo punto, Marco si sarebbe sfogato, cercando di giustificarsi. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.

Isola dei famosi, Lory Del Santo critica Marco Senise

Sull’Isola dei tempo di famosi è ormai bilanci. Proprio nelle scorse ore, Lory Del Santo sembra che la sia presa con Marco Senise e pare che abbia più volte detto di non condividere l’atteggiamento del naufrago che insieme a lei si trova su Playa Sgamada. Ad ogni modo, dopo aver ascoltato le critiche mosse da Lory, Marco si sarebbe sfogato. “Mi faccio scivolare tutto addosso e questa secondo me è una cosa che fa molto più male rispetto a uno che risponde e ti da il là per poi attaccarti”. Queste le parole del naufrago. In realtà a prendersela con Marco non è stata soltanto Lory ma anche Ilona Staller.

La showgirl punzecchia Marco e lui risponde a tono

“Come programmi la tua giornata oggi?”, avrebbe chiesto Lory a Marco il quale avrebbe risposto “Colazione fatta, risveglio muscolare adesso, poi pranzo e un pò di relax”. A quel punto la showgirl si sarebbe scagliata contro di lui dicendo“Oggi era tremendamente depresso con la faccia così, ho cercato di tirargli sù il morale ma dice che qui nulla coglie il suo interesse”. Sembra che a quel punto, Marco abbia cercato di giustificarsi e spiegare il motivo della sua pigrizia.“Poi i naufraghi ricordatevi una cosa, devono risparmiare le energie, perchè un naufrago che si mette a fare ginnastica e poi non mangia è una grande cazz*t*, perchè butta energie che dovrebbe sprecare per sopravvivere”.

Nervi tesi su Playa Sgamada

Dopo lo sfogo del conduttore, sembra che la showgirl abbia continuato a lamentarsi.“Non fa proprio nulla, perchè i cocchi non li apre, tentativo di pesca inesistente, il fuoco non l’ha neanche mai guardato di striscio”. In un secondo momento poi, tra i due ci sarebbe stata un’altra discussione piuttosto accesa e animata. Il naufrago avrebbe avuto una discussione con l’ex attrice proprio mentre lui stava per aprire una noce di cocco. “Risparmio energetico il tuo?”. Il 58enne a quel punto piuttosto innervosito avrebbe risposto “Te lo sto aprendo per te, sennò apritelo te, ti ho chiesto una cortesia, te mi hai risposto così non è carino”. “Da che pulpito, lei non fa assolutamente nulla, di certo non può provocare sulla mia inattività”.