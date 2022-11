Anna Pettinelli, l’ex Stefano Macchi presto papà e lei reagisce così

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa D’Ospina è in attesa del suo primo figlio, Stefano Macchi l’ex di Anna Pettinelli si appresta a diventata papà per la prima volta.

Elisa D’Ospina è la compagna di Stefano Macchi, l’ex compagno di Anna Pettinelli. La fine della loro relazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno, così come la nuova storia d’amore dell’uomo con Elisa. Ma non finisce qui, visto che proprio in queste ore è arrivata un’altra notizia che ha davvero lasciato senza parole. Ebbene, la nuova compagna di Stefano è incinta e aspetterebbe un bambino proprio dall’ex di Anna Pettinelli.

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi presto genitori

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi presto diventeranno genitori. E’ questa la notizia che è arrivata proprio in queste ore e che ha lasciato un pò di stucco. I due sostanzialmente stanno insieme soltanto da pochi mesi, eppure stanno facendo sul serio. Dopo la fine della relazione con Anna Pettinelli, Stefano si è legato alla modella curvy, diventata popolare proprio grazie alla trasmissione Detto Fatto. Ebbene, i due hanno annunciato di aspettare un bambino.

La modella curvy è incinta del suo primo figlio, Stefano diventerà padre

E’ stata proprio Elisa a pubblicare sul suo account un video dove mostra il test di gravidanza e la reazione di Stefano. Il video ha fatto il pienone di like e tanti sono stati i commenti arrivati sotto al post, anche da parte di noti personaggi del mondo dello spettacolo come Fernanda Lessa e Caterina Balivo. Si tratta del primo figlio per Elisa, che all’età di 39 anni è in dolce attesa. Anche per Stefano si tratta del primo figlio e già in passato l’attore non aveva nascosto il suo desiderio di diventare genitore. Come abbiamo visto, i due stanno insieme soltanto dalla scorsa estate ma è apparso chiaro a tutti sin dall’inizio che non si trattasse di un flirt ma di un vero amore.

Qual è stata la reazione della Pettinelli?

Ma come avrà reagito Anna Pettinelli a questa notizia? La speaker radiofonica al momento non ha detto nulla, anche se aveva già in passato manifestato una certa insofferenza per questa nuova relazione. Oggi è stata anche ospite a La vita in diretta ma l’argomento non è stato per nulla sfiorato. E’ evidente che la Pettinelli non abbia voglia di commentare in alcun modo la notizia