Enrico Montesano squalificato, Alessandro Gassman scrive un post da brividi

Enrico Montesano squalificato dal programma Ballando con le stelle. Alessandro Gassman condanna fortemente il gesto.

Si continua a parlare del caso Enrico Montesano, dopo che quest’ultimo è stato allontanato dal programma Ballando con le stelle. Tutto è accaduto nella mattinata di domenica subito dopo la puntata del sabato sera quando Enrico è apparso in sala prove con una maglietta piuttosto particolare. Ebbene sì ,questa vicenda è stata portata alla luce proprio da Selvaggia Lucarelli la quale ha posto l’attenzione sulla maglietta che Montesano ha indossato in sala prove. Una cosa è certa ovvero che Enrico è stato allontanato dalla Rai e non farà più parte del programma condotto da Milly Carlucci. Eppure non si placano le polemiche.

Ballando con le stelle, dopo la squalifica di Enrico Montesano non si placano le polemiche

Dopo la decisione della Rai di allontanare Enrico Montesano da Ballando con le stelle si continua ancora a parlare di questa vicenda. Qualcuno ha accusato Selvaggia Lucarelli di non essere subito intervenuta e di non aver fatto presente questa cosa in puntata, ma soltanto nelle ore successive. In qualche modo si è tentato di spostare l’attenzione su altro, ma un fatto certo è che Enrico Montesano quella maglietta l’ha indossata realmente ed ha scelto di indossarla.

Il figlio continua a lavorare nel programma, conseguenze anche per lui?

Ad ogni modo, nonostante lui ormai non faccia più parte del programma il figlio invece continua a lavorare a Ballando con le stelle. Questo è quanto riferito da fanpage che parla di Oliver Montesano ovvero uno degli scenografi che collabora proprio con il programma del sabato sera. Qualcuno sostiene che il figlio potrebbe essere anche coinvolto in questa vicenda e adesso c’è il rischio che anche lui possa avere delle conseguenze.

Alessandro Gassman piuttosto duro su Montesano

Molti personaggi del mondo dello spettacolo sono intervenuti ed hanno voluto dire e dare la propria opinione sulla vicenda. Enrico Mentana si è detto piuttosto d’accordo con la RAI e dunque con la squalifica di Montesano dal programma. Anche Alessandro Gassman è intervenuto e pare che sia stato piuttosto duro. “L’orrore non ha più vergogna di mostrarsi”. Questo quanto dichiarato dall’attore.