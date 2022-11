Tu si que vales, Maria De Filippi al veleno contro Tina Cipollari: “Fai veramente vergogna”

0 SHARES Condividi Tweet

Tina Cipollari e Maria De Filippi insieme a Tu si que vales. Il siparietto tra le due diverte ma scatena qualche critica sui social.

Tina Cipollari è stata la protagonista di Tu si que vales lo scorso sabato sera. Sicuramente, dopo aver saputo che l‘opinionista di Uomini e Donne sarebbe stata ospite del programma, tutti hanno immaginato che ci sarebbe stato tanto divertimento e risate assicurate. Effettivamente è stato così. Tina è stata per circa due settimane dietro le quinte del programma, poi finalmente sabato sera è apparsa sul palco per uno scopo ben preciso. Quale?

Tina Cipollari ospite nello studio di Tu si que vales

Tina Cipollari nella serata di sabato è stata ospite nello studio di Tu si que vales, il programma noto di Canale 5. L’opinionista di Uomini e Donne è stata sul palco del programma per pubblicizzare il suo nuovo film, ovvero quello intitolato Piume di Struzzo. I telespettatori non hanno potuto non fare caso al modo in cui Tina è stata presentata. La sua amica, Maria De Filippi, ad un certo punto avrebbe fatto fatica a far andare via Tina, invitandola quindi ad andarsene, utilizzando anche dei toni parecchi ironici. Una volta entrata in studio, Tina ha iniziato a dire tante cose, spiegando ancora di aver preparato un grande numero.

Siparietto simpatico tra Tina e Maria De Filippi

«Sei mesi di preparazione, ore e ore di allenamento. Il team però si è rifiutato di esibirsi perché lo avete fatto aspettare troppo» , questo quanto detto da Tina che si è poi presentata ai giudici. Sabrina Ferilli è stata parecchio entusiasta tanto da dirle di volerla baciare perchè le sta davvero molto simpatica. L’opinionista si è detta molto felice e poi si sarebbe avvicinata verso l’uscita, ma Maria l’avrebbe richiamata per ricordarle proprio di parlare del libro. “Ah si, il libro, l’ho scritto un libro, si chiama PIume di Struzzo, Sabrina compralo che è bellissimo”.

Sui social però non mancano le critiche

A quel punto è intervenuta di nuovo Maria De Filippi dicendo “Che para***o, che sei, fai veramente vergogna“, ovviamente con la solita ironia. La Cipollari però avrebbe aggiunto “Non posso parlare del libro, altrimenti piango“. Un siparietto molto divertente quello che Maria e Tina, che poi è stato riproposto anche sui social. Qualcuno però ha sottolineato la cattiva fede delle due, dicendo che si è trattato soltanto di un modo per sponsorizzare il libro.