Enrico Montesano, Selvaggia Lucarelli senza freni: “Chi ha messo a rischio”

Enrico Montesano è stato cacciato da Ballando con le stelle, ma per quale motivo? Ecco la reazione di Selvaggia Lucarelli.

Enrico Montesano è stato cacciato da Ballando con le stelle e la notizia, circolata già nella giornata di domenica ha lasciato tutti completamente senza parole. A commentare l’accaduto è stata la giurata del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Selvaggia Lucarelli la quale ha pubblicato delle Instagram stories al veleno contro l’ex concorrente. La Rai lo ha praticamente allontanato dal programma e ha diffuso un comunicato per spiegare l’accaduto. Ma cosa è successo?

Enrico Montesano cacciato da Ballando con le stelle, cosa è accaduto?

Enrico Montesano è stato allontanato dalla Rai dal programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle. A pochi minuti dall’annuncio ufficiale diramato dalla Rai, è arrivato la reazione di Selvaggia Lucarelli, la quale ha pubblicato delle Instagram stories ed un post piuttosto polemico. In realtà, è stata proprio Selvaggia a contribuire a far scoppiare questa bomba su Enrico Montesano.

La Lucarelli contribuisce a far scoppiare il caso dopo la pubblicazione di alcuni post

La Lucarelli aveva infatti pubblicato nella mattinata di domenica, subito dopo la puntata, delle immagini di Enrico che mostravano l’attore con addosso la maglietta con i simboli della Decima Mas, che che è l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Nella nota si legge che l’Associazione in questione è nota per aver collaborato con i nazisti. “Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica”. Selvaggia ha voluto sottolineare il fatto che non si è trattato di una ingenuità da parte di Enrico, così come lui l’ha definita, tentando di giustificarsi, ma il voler indossare quella specifica maglietta è stato un atto volontario.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Intervistata da Radio Capital, la Lucarelli ha espresso il suo punto di vista.“Ha scelto in piena consapevolezza di presentarsi in una sala prove piena di telecamere con quella maglietta. Se non era una provocazione era una dichiarazione di appartenenza a quel pensiero. Montesano è stato irrispettoso anche nei confronti di chi lavora al programma perché ha rischiato di far saltare altre teste oltre la sua”. Queste le parole di Selvaggia. Come avrà reagito Milly Carlucci?