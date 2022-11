Tiziano Ferro a Verissimo, battuta al veleno contro gli ospiti di Silvia Toffanin e lei approva

0 SHARES Condividi Tweet

Tiziano Ferro è stato il protagonista assoluto della puntata di domenica di Verissimo. Un’intervista profonda ed emozionate. Ma cosa ha raccontato?

Tiziano Ferro nella giornata di ieri è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ed è stata una puntata davvero speciale, dedicata completamente al cantante. Sia per Tiziano che per Silvia è stata una grande emozione, un’intervista che di certo la padrona di casa non dimenticherà facilmente. L’artista internazionale si è raccontato e lo ha fatto a 360°, parlando della sua carriera, così come della sua vita privata e lo ha fatto con umiltà e con grande coraggio. Ma cosa ha riferito il noto cantante?

Tiziano Ferro ospite speciale a Verissimo da Silvia Toffanin

Tiziano Ferro è stato il protagonista della puntata di Verissimo andata in onda domenica 13 novembre 2022. L’artista internazionale si è lasciato andare ad un’intervista davvero molto toccante che ha lasciato tutti senza parole, in primis la conduttrice. La puntata di Verissimo di ieri è stata monografica. Il cantante ad un certo punto si sarebbe lasciato andare ad una stoccata nei confronti degli ospiti televisivi sgraziati, che vanno in tv per raccontare i loro fatti privati, solo per acquisire popolarità e nient’altro. Ospite della puntata anche suo fratello Flavio, che appare pubblicamente soltanto in rarissime situazioni, una di queste proprio la puntata di Verissimo. Flavio ha voluto sottolineare quanto bene vuole al fratello.

L’artista internazionale si racconta senza filtri

“Silvia ne vede di famiglie che non sono orgogliose le une delle altre”, ha detto il musicista, facendo riferimento a coloro i quali spesso e volentieri mettono in piazza le vicende familiari. La conduttrice avrebbe replicato dicendo semplicemente “Ooooh”, come a voler far capire di essere pienamente d’accordo. Tiziano ha parlato della sua adolescenza e giovinezza, dicendo di essere stato felice, nonostante sia stato emarginato perchè considerato sf**gato e grasso. Riguardo la sua carriera, Tiziano ha raccontato di aver iniziato tanti anni fa e di aver viaggiato e fatto gavetta in giro per il mondo, come Messico e Inghilterra.

La depressione

Ferro racconta di aver purtroppo sofferto di depressione dopo essere stato in Inghilterra. “Io non pensavo che la depressione fosse possibile, pensavo che succedesse agli altri o addirittura ai matti. La depressione è furba, ti convince che la zona di conforto tua, quella del dolore, vada bene così. Non credo che la depressione abbia soluzione definitiva, però continui ad andare in terapia, continui a vedere dei medici specializzati, perché non si parla mai di depressione come malattia, ma spesso è qualcosa di più grande e abbiamo paura di parlarne perché veniamo da decenni di stigma”.

La felice vita sentimentale di Tiziano insieme a Victor

Queste le parole di Ferro, che oggi è felice insieme al marito Victor Allen, che ha sposato il 13 luglio 2019 a Sabaudia e con il quale vive a Los Angeles il 25 giugno. Insieme hanno adottato due figli ovvero Margherita e Andres.“Lo dico con presunzione, sono nato per fare il padre. I miei figli dormono 12 ore al giorno e le altre ridono, sempre, quindi qualcosa di bello lo stiamo facendo”.