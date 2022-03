Tiziano Ferro riceve un post da brividi “Ora che anche tu sei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tiziano Ferro, il celebre cantante è da poche settimane diventato papà. Ebbene si, il cantante di Latina, insieme al marito Victor Allen, sono diventati genitori a febbraio della piccola Margherita ed Andres. L’annuncio è stato dato al mondo intero dai diretti interessati attraverso i social. Adesso, per Tiziano Ferro sembra essere arrivata una grande emozione, dopo che il suo papà, il Signor Sergio ha voluto fargli una dedica speciale. Proprio in occasione della Festa del papà, Sergio ha scritto un messaggio piuttosto toccante al figlio che ha condiviso lo Screenshot sulla sua pagina Instagram. Ma quali parole ha scelto il padre di Tiziano?

Tiziano Ferro lo scorso 19 marzo ha festeggiato la sua prima Festa del papà

Tiziano Ferro da diverse settimane è diventato papà insieme al suo compagno Victor. Lo scorso 19 marzo, Tiziano ha così festeggiato per la prima volta la festa del papà ed in questa occasione, suo padre Sergio ha voluto scrivergli un messaggio piuttosto commovente.

Gli auguri importanti di papà Sergio

“La storia continua e si tramanda., ora il testimone è nelle tue mani”. Questo quanto si legge in un primo momento nello screenshot che è stato postato dallo stesso Tiziano. “Non è difficile vivere per i propri figli, goditeli il più possibile. Il tempo fugge, fermalo con loro. Tanti auguri anche a te, da tuo papà“. Queste ancora le parole scritte da papà Sergio che hanno tanto commosso Tiziano e poi tutti coloro i quali hanno avuto modo di leggere queste bellissime parole. Tiziano ha ripostato il messaggio del padre ed ha ovviamente aggiunto una risposta. “Chi l’avrebbe mai detto che avrei ricevuto gli auguri da mio papà per la festa del papà? Ti voglio tanto bene”, ha scritto il cantante.

Il cantante e Victor Allen genitori di due splendidi bambini da circa un mese

Come abbiamo avuto modo di anticipare, era soltanto la fine di febbraio quando Victor e Tiziano annunciavano al mondo intero di essere finalmente diventati genitori, a tre anni di distanza dalle nozze che si sono celebrate a Latina. “Ci prenderemo cura dei nostri figli. Proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere quanto e soprattutto se condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile”. Queste le parole scritte nella didascalia di una foto bellissima che ritraeva il cantante insieme al marito ed ai loro due piccoli.