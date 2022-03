Iva Zanicchi decide di svelare “Ho voluto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi è una nota cantante italiana, reduce da un grande successo ottenuto nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ad ogni modo, in questi giorni sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante nel corso della quale ha fatto una rivelazione che ha lasciato un pò tutti sorpresi. Ebbene, la nota cantante alla veneranda età di 82 anni sembra aver detto che molto presto convolerà a nozze. Ebbene, si, l‘Aquila di Ligonchio, così come tutti noi la conosciamo sembra abbia finalmente deciso di convolare a nozze con il suo storico compagno,Fausto Pinna. Per lei in realtà non è il primo matrimonio, visto che in passato è stata sposata con Antonio Ansoldi , dal quale ha avuto anche una figlia di nome Michela. Ma andiamo a vedere nello specifico, che cosa ha dichiarato Iva.

Iva Zanicchi, la confessione dell’artista sulla sua vita privata

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Iva Zanicchi nel corso di una recente intervista abbia svelato qualcosa di importante e soprattutto di inedito. Pare che la cantante, che quasi 40 anni è legata a Fausto Pinna, abbia deciso adesso di convolare a nozze alla veneranda età di 82 anni. La loro è una relazione piuttosto stabile e Iva parla di lui chiamandolo già “marito”, nonostante non si siano mai sposati. Adesso però sembra essere arrivato il grande momento.

La cantante chiede al compagno di sposarla

“Lo ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”. La cantante sembra aver anche aggiunto di aver pensato anche al viaggio di nozze.

Iva pensa già al viaggio di nozze

Ebbene si, la cantante pare che nel corso della stessa intervista abbia aggiunto di aver pensato di andare a visitare l’Egitto dove non è mai stata e la Terrasanta. Insomma, non resta che fare i nostri più sinceri auguri a questa coppia così stabile e una delle più longeve del mondo dello spettacolo, per questo lieto evento che dovrebbe arrivare a breve.