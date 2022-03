Ilary Blasi confessa “Ho perso 3 kg ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi lo scorso lunedì 21 marzo 2022 ha inaugurato la nuova edizione dell’Isola dei famosi, il reality che va in onda su Canale 5. La conduttrice si è presentata in puntata con un look completamente total black, con la pancia scoperta. Ilary ha così mostrato un fisico davvero in perfetta forma, anche se in molti hanno sentenziato sui social, che è troppo magra. Effettivamente, Ilary è apparsa più magra rispetto a un pò di tempo fa ed a dare la conferma è stata proprio la stessa. Ilary ha così rilasciato un’intervista a Chi, spiegando qual è il segreto della sua bellezza.

Ilary Blasi in forma perfetta a L’Isola dei famosi 2022

Ilary Blasi dallo scorso lunedì 21 marzo 2022 è tornata al timone del reality di casa Mediaset. Stiamo parlando de L’Isola dei famosi e per l’occasione, ha scelto un look completamente nero. Un pantalone molto stretto sulle gambe e largo sotto ovviamente di colore nero e poi un top, che lascia la pancia scoperta. Questo look ha messo ancora più in evidenza il fatto che Ilary abbia un fisico davvero perfetto e longilineo, anche se è apparsa più magra del solito.

La conduttrice svela il vero segreto della sua bellezza

Nel corso dell’intervista che ha rilasciato ai microfoni di Chi, ecco che la conduttrice avrebbe confermato di essere effettivamente più magra e di aver perso solo 3 kg, “Se ho perso tre chili sembrano di più perchè non vado a gonfiare i muscoli“, ha dichiarato la moglie di Francesco Totti. Insomma, nonostante abbia alle spalle ben tre gravidanze e nonostante non sia più una ragazzina, visto che tra poco compirà ben 41 anni, Ilary sfoggia il fisico di una ragazzina ed è davvero molto bella. “Faccio yoga che allunga tantissimo, poi mangio bene, di base mangio sempre bene. Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso”. Questo quanto dichiarato ancora da Ilary, che ha così spiegato il suo segreto di bellezza.

La confessione di Ilary al settimanale Chi

“E poi cammino tutti i giorni, sul tapis faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi, se ho perso tre chili sembrano di più. Comunque, come in tutto, conta la costanza e a me dovrebbero dare un premio per questo: nasco pigra, ma mi scatta quella cosa… Se inizio devo chiudere, alla fine sono una concentrata”. Ilary insomma è un tipo molto sportivo e non sta mai ferma. Ora è tornata al timone del reality di Canale 5 che finirà il prossimo mese di maggio e sarà, dunque, particolarmente impegnata con il lavoro.