Emma Bonino fuma in diretta durante il collegamento con Mattino 5, il conduttore le chiede di smettere, la Bonino risponde e lascia tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Bonino la conosciamo tutti per essere una nota politica italiana, nonché una delle più importanti figure del radicalismo liberale italiano dell’età repubblicana. E’ anche un noto personaggio di spicco per il femminismo italiano. Senatrice della Repubblica Italiana dal lontano 2018, Emma Bonino in questi anni ha assunto diversi cariche, anche come Ministra. Ad ogni modo, in alcuni momenti della sua vita ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto difficili per via di alcuni problemi di salute che ha cercato di affrontare e superare dimostrando una grande forza. Ad ogni modo, in questi ultimi giorni sembra che la Bonino sia finita al centro di una bufera per il comportamento tenuto durante il collegamento con Mattino 5, il programma che va in onda proprio su Canale 5. Ma di cosa si tratta?



Emma Bonino ospite a Mattino 5, il suo comportamento suscita la reazione del conduttore

Ebbene, nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri mercoledì 23 marzo 2022, la senatrice Emma Bonino è intervenuta in collegamento da casa. La donna ha parlato della guerra in Ucraina e pare che con le sue parole abbia sottolineato quanto a suo modo di vedere sia importante la politica estera europea. E’ stato proprio mentre Emma Bonino continuava a discutere con il conduttore Francesco Vecchi, che l’ospite ha fatto un tiro di sigaretta, lasciando completamente senza parole il conduttore e giornalista. A quel punto, quest’ultimo sembra aver chiesto alla sua ospite se potesse evitare di fumare in diretta, proprio perchè non avrebbe voluto lanciare al pubblico a casa questo messaggio.

La senatrice in collegamento da casa fuma in diretta, il conduttore le chiede di smettere

“Non vogliamo trasmettere questo tipo di immagine“, avrebbe detto il conduttore. Emma Bonino però, non soltanto non ha chiesto scusa, ma ha anche ribattuto continuando a fumare la sua sigaretta. “Perchè? Sono a casa mia”, avrebbe detto la Bonino. A quel punto, con un velo di imbarazzo, il conduttore avrebbe aggiunto “Le ho solo chiesto gentilmente di non fumare”.



Botta e risposta tra i due, sui social scoppia il caos

Emma però non avrebbe esitato a rispondere a tono insistendo “Io gentilmente le ho detto di si”. Un vero e proprio botta e risposta che però non ha sortito alcun effetto. visto che il collegamento non è stato interrotto e la senatrice ha continuato a fumare concludendo così il suo intervento. Quanto accaduto ovviamente sui social è stato riportato e commentato. In tanti sembra che abbiano condannato l’atteggiamento di Emma, altri invece avrebbero preso le sue difese, dicendo che ognuno a casa propria può fare quello che vuole.