Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi, la risposta di Alena Seredova lascia tutti senza parole

Gigi Buffon è uno dei calciatori più forti e più amati del nostro paese. In questi anni è stato però spesso al centro del gossip per via della sua vita privata. Diversi anni fa, ormai l’ex portiere della nazionale di calcio italiana sembra aver lasciato la moglie, Alena Seredova per intraprendere una relazione con Ilaria D’Amico, una nota giornalista sportiva. Il loro amore ha davvero spiazzato tutti, ma nel contempo ha convinto visto che Gigi e Ilaria hanno messo su famiglia, diventando genitori di un bambino. Ad ogni modo, a distanza di tanto tempo si parla di una crisi tra Gigi e Ilaria. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? Sembra che a parlare in questi giorni sia stata proprio l’ex moglie di Buffon, ovvero proprio Alena. Ma cosa ha dichiarato?



Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono in crisi?

GIgi Buffon e Ilaria D’Amico sarebbero in crisi. E’ questa la notizia che si è diffusa proprio nei giorni scorsi e che al momento non sembra essere stata smentita dai diretti interessati. E’ da qualche tempo che effettivamente si rincorrono queste voci di una probabile crisi tra i due. Dalle ultime indiscrezioni, l’ex portiere e la giornalista sarebbero ai ferri corti. Il motivo? Pare che Ilaria vorrebbe convolare a nozze e sarebbe anche piuttosto stanca di aspettare la proposta di matrimonio del noto calciatore. I due stanno insieme da circa sette anni e sono genitori di un figlio di nome Leopoldo Mattia.



Sulla vicenda interviene Alena Seredova

Ad ogni modo, su questa vicenda ad intervenire è stata proprio l’ex moglie di Buffon, ovvero Alena Seredova.“È vero che il tuo ex marito non si vuole sposare e la coppia è in crisi?”. E’ questa la domanda rivolta da un utente social ad Alena, su Instagram. Ad ogni modo, la modella e attrice non ha perso tempo nel rispondere e lanciare anche una sorta di frecciatina nei confronti della copia. L’ex moglie di Buffon zittisce tutti sui social “Ma io non ne so assolutamente niente. Devo dire la verità che a malapena seguo questo gossip”. Insomma, Alena ha fatto ben intendere di non essere a conoscenza di questa crisi e di non essere neppure interessata a questo tipo di gossip. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Gigi e Alena erano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Poi, i due si sarebbero separati nel 2014 e subito dopo Gigi avrebbe iniziato una relazione con Ilaria.…