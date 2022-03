Paolo Bonolis nella bufera, “Ricordati che devi morire” e si scatena il caos, interviene la Bruganelli

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore italiano, il quale in tutti questi anni è stato al timone di diverse trasmissioni televisive divenute dei veri e propri grandi successi. Ad ogni modo, sembra proprio che in queste ore il noto conduttore, sia finito al centro di una vera e propria bufera, per una battuta che avrebbe fatto sull’Ucraina. Sui social non si fa altro che parlare di questo e sembra che siano stati in tanti a criticarlo per le sue parole. Ma cosa ha detto di così tanto grave il noto conduttore? Facciamo un pò di chiarezza.

Paolo Bonolis, gaffe ad Avanti un altro è buferaPaolo Bonolis in questi mesi va in onda con il consueto programma televisivo, ovvero Avanti un altro. Ebbene, sembra proprio che nel corso dell’ultima puntata si sia lasciato andare ad una battuta che in qualche modo ha destato parecchia confusione e rabbia. Di cosa si tratta? Il conduttore avrebbe chiesto ad un giovane ucraino di tradurre nella sua lingua, una delle frasi più ricorrenti e che è diventato un motto del programma in questione. “Ricordati che devi morire”, sarebbe questa la frasi incriminata.

Il conduttore finisce al centro della polemica per una frase sull’Ucraina

Eppure, per via di quanto sta accadendo in questi giorni in Ucraina, l’uscita di Paolo Bonolis non è piaciuta ed è stata interpretata in modo sbagliato. In realtà, però, la verità è un’altra, ovvero che la puntata in questione sarebbe stata registrata non in questi giorni ma ben due anni e mezzo fa, prima che iniziasse la pandemia e non era mai stata trasmessa. Su quanto accaduto, sembra che sia intervenuto proprio lo stesso Paolo Bonolis che ha voluto dire le cose come stanno.

La verità di Bonolis

«Ho visto che è stata lasciata nella puntata una cosa che doveva essere tagliata da chi deve occuparsi di sistemare queste puntate». Su Instagram, poi, sembra proprio che il conduttore abbia voluto ancora aggiungere dell’altro.«È ovvio che è una cosa completamente fuori luogo, visto il periodo che stiamo vivendo. Chiedo scusa io, però non c’entro niente. Non faccio il veggente, non so cosa può accadere a distanza di due anni da quello che faccio. E poi chi si deve occupare di pulire queste cose laddove le avesse rintracciate non sono sempre io, ma è qualcun altro che deve fare questo lavoro».

Interviene anche Mediaset con un post di scuse

Sulla vicenda e su questa polemica è intervenuta anche la stessa azienda per la quale Bonolis lavora, ovvero Mediaset che si è scusata per l’accaduto. «A causa della messa in onda di una puntata registrata più di due anni fa di “Avanti un altro” è stata trasmessa una frase rivolta a un concorrente ucraino che voleva essere scherzosa ma che ascoltata in queste ore, in un clima totalmente diverso, è apparsa imbarazzante e fuori luogo. Mediaset si scusa. Abbiamo sbagliato e ne siamo mortificati. Errori del genere non devono avvenire». Questo il post diffuso nelle scorse ore da Mediaset. Anche la moglie di Paolo Bonolis, ovvero Sonia Bruganelli attraverso il suo profilo ha ribadito la stessa cosa precedentemente chiarita dal marito e da Mediaset, dissociandosi da tutto.

…