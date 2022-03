Laura Pausini e Alessandro Cattelan, lei scrive un post e lui le risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Manca ormai sempre meno all’inizio dell’Eurovision Song Contest che quest’anno si svolgerà in Italia, e nello specifico nella bellissima Torino. A condurre saranno Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini e proprio a proposito degli ultimi due conduttori citati sembrerebbero essere emerse alcune particolari indiscrezioni. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Incomprensioni tra Alessandro Cattelan e Laura Pausini

Da diverse settimane si rincorrono diverse voci su Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Nello specifico secondo alcune indiscrezioni i due non sembrerebbero andare d’accordo, e il motivo sarebbe il tentativo della Pausini di essere la grande protagonista del palco in occasione dell’Eurovision Song Contest. Ad intervenire sulla questione è stato nelle ultime ore Dagospia ovvero il portale di Roberto D’Agostino secondo il quale Laura Pausini sembrerebbe aver già avanzato le sue richieste e Cattelan sembrerebbe avere la paura che in realtà la sua presenza sul palco dell’Eurovision Song Contest possa essere troppo forte tanto da rischiare che lui stesso più che un conduttore possa sembrare a molti il suo valletto. Un timore questo assolutamente infondato in quanto stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembra proprio che ai tre conduttori sul palco verrà riservato assolutamente lo stesso trattamento. E quindi nessuno avrà modo di privilegiare sull’altro.

Il messaggio di Laura Pausino sui social per Alessandro Cattelan

In realtà se da una parte, secondo il gossip, tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan sembrerebbero esserci dei piccoli problemi ecco che allo stesso tempo i diretti interessati sui social cercano di dimostrare il contrario. La Pausini infatti ha guardato su Netflix la serie televisiva ‘Una semplice domanda’ e poco dopo non ha perso l’occasione di rivolgere a Cattelan delle bellissime parole. “Ci è piaciuta tanto e vi consigliamo di guardarla! Io e Ale siamo due quarantenni del segno del Toro e senza saperlo abbiamo scritto e girato due film che hanno un significato molto simile. A me queste cose emozionano tanto. Bravo amico mio”, questo quanto dichiarato dalla Pausini sui social.

La risposta di Cattelan

Alessandro Cattelan dopo aver ricevuto questo bellissimo messaggio da parte della cantante ha poi deciso di rispondere semplicemente condividendo nelle proprie Instagram Stories le parole espresse dalla Pausini. E a queste ha poi aggiunto dei cuoricini e delle piccole emoticon. Insomma, il rapporto tra i due sembra essere ottimo e quindi quanto emerso fino ad ora non sembrerebbe essere assolutamente vero.