Pierpaolo Pretelli torna a parlare dopo la polemica per la battuta sulla Rai: “Sono uno che …”

Da quando ha preso parte alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip la carriera di Pierpaolo Pretelli si è arricchita davvero molto. L’ex gieffino è spesso ospite di vari programmi televisivi e proprio di recente ha avuto modo di vivere una nuova ed entusiasmante esperienza in radio. Nonostante questo però Pretelli è finito nelle scorse settimane al centro di una grossa polemica a causa delle parole pronunciate nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo. Polemica a proposito della quale il fidanzato di Giulia Salemi si è recentemente espresso nel corso dell’intervista rilasciata a Il Giornale.

Pierpaolo Pretelli e la polemica per le dichiarazioni rilasciate a Verissimo

Nel corso dei mesi scorsi Pierpaolo Pretelli è stato, per diverse settimane, ospite fisso nella celebre trasmissione della domenica Rai ovvero ‘Domenica In’. Ad un certo punto però del giovane ex velino non si è saputo più nulla fino a quando poche puntate fa è riapparso su Canale 5 all’interno dello studio di Verissimo dove ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin. Proprio in occasione di tale intervista Pretelli ha espresso delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciata rivolta alla Rai e alla Venier, motivo per il quale è subito nata una polemica di cui se ne continua a parlare. Nello specifico Pierpaolo nel corso di tale intervista si è definito “Il botulino della Rai”.

Le parole dell’ex gieffino

Ma ecco che a distanza di alcune settimane il giovane ha voluto chiarire il senso delle sue parole proprio in occasione dell’intervista rilasciata a Il Giornale. “Sono stati giorni in cui ne ho risentito molto. Sono uno che si mortifica e che pensa e ripensa. La mia era una battuta, forse il tono non era molto appropriato, ma io sono scherzoso e giocherellone. Starò più attento”, queste le sue parole. Pierpaolo ha poi proseguito la sua intervista parlando dell’esperienza in radio a proposito della quale ha dichiarato “Ho sempre aspirato a fare la radio e finalmente ci sono riuscito. Mi aspetta tanta gavetta per migliorare e prepararmi così ad affrontare, chissà, la televisione. Certo starò attento a non fare battute che potrebbero creare fraintendimenti, come è successo nei giorni scorsi”.

Pierpaolo e la vita da pendolare

Quella di Pierpaolo è una vita in continuo movimento. Il giovane infatti si divide tra lavoro e vita privata e nello specifico tra Roma e Milano e quindi si trova spesso a vivere da ‘pendolare’. Ed ecco che proprio a tal proposito ha rivelato “Non mi pesa assolutamente, anzi, mi rende la vita anche un po’ più energica”.