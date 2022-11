Vieri e Costanza si parla di crisi e lei scrive un lungo post

0 SHARES Condividi Tweet

Vieri e Costanza Caracciolo sono in crisi? L’ex velina è stata raggiunta da Oggi ed ha svelato alcuni dettagli.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono in crisi? E’ da un pò di giorni che si parla di una possibile crisi tra i due, ma adesso nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale che ha chiarito tutto. Di certo l’estate 2022 è stata ricca di coppie che sono scoppiate, una tra tutte quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche quella formata da Francesca Neri e Claudio Amendola e Gerard Piquè e Shakira. Ma cosa sta accadendo tra Christian Vieri e Costanza Coracciolo?

Christian Vieri e Costanza Caracciolo in crisi?

Christian Vieri e Costanza Caracciolo potrebbero essere in crisi. Conosciamo bene il trascorso dell’ex calciatore che ha avuto da sempre un debole per le veline ed è stato in passato un vero e proprio playboy. L’ex centravanti dell’Inter e della Nazionale è cresciuto in Australia è stato infatti fidanzato con Melissa Satta ed Elisabetta Canalis. Poi è arrivata Costanza Caracciolo, con cui Christian ha costruito una bellissima famiglia, insieme alle loro due bambine.

Costanza intervistata da Oggi, la velina svela come stanno le cose

Da qualche giorno si dice che i due siano in procinto di separazione. Sono diverse le riviste specializzate che parlano di crisi tra i due. Ma come stanno davvero le cose? La rivista Oggi ha contattato Costanza ed ha chiesto come stiano lei e Christian Vieri. “E’ vero che è un periodo in cui le coppie famose scoppiano, ma facendo corna tra me e mio marito va tutto molto, molto bene”. Questo quanto dichiarato dall’ex velina, che ha di fatto smentito ogni tipo di crisi con il suo compagno.

Le parole dell’ex velina

“Questa è l’altra faccia dei social. Il lato più insidioso della realtà della rete: trasformare per sottrazione una realtà di vita serena in un presunto disastro relazione. Basta non postare una foto per una manciata di settimane con l’uomo che ami per dar vita a supposizioni fantasiose”. Questo ancora quanto dichiarato dall’ex velina che ha ribadito come effettivamente la sua vita amorosa vada tutto bene. “Vorrà dire che toccherò ferro”, ha concluso la Caracciolo.