Raimondo Todaro mai visto così: “Non sto bene”

Raimondo Todaro si mette in discussione come professore dopo aver interpellato la sua allieva Claudia.

Raimondo Todaro è uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi ormai da un paio d’anni. L’ex maestro di ballo di Ballando con le stelle da un paio d’anni è uno dei docenti della scuola più ambita d’Italia. Pare che in questi ultimi giorni per la prima volta da quando ha messo piede in questo programma di Canale 5, Raimondo si è messo in discussione proprio come professore e lo ha fatto dopo aver convocato Claudia la sua allieva che pare non riesca più a convincere i giudici esterni. Ma cosa è accaduto?

Raimondo Todaro ad Amici si mette in discussione come professore

Raimondo Todaro in questi ultimi giorni dopo aver convocato la sua allieva Claudia che purtroppo nell’ultimo periodo non riesce più a convincere i giudici esterni, pare che si sia messo in discussione proprio in qualità di docente. La ballerina nel corso dell’ultima puntata è entrata in studio piuttosto demotivata chiedendo al suo insegnante ovvero a Raimondo Todaro se effettivamente l’avesse deluso. Todaro è stato piuttosto chiaro e sincero nel dire che Claudia non lo ha mai deluso.

L’allieva Claudia in difficoltà

“Non è delusione, è che io non mi sento importante. Non sto bene, non mi sento di fare un buon lavoro con te”. Queste le parole ancora di Raimondo. A quel punto la ballerina sarebbe scoppiata a piangere, raccontando come in passato abbia avuto modo di guadagnare qualcosa e studiare danza, soltanto Ballando in discoteca cosa che a lei tra l’altro non piaceva.

Raimondo consola la ballerina

Il professore ha invitato così la sua allieva a non vergognarsi di quello che ha fatto, visto che non ha né rubato né ammazzato nessuno. “Di quelle cose lì ti devi vergognare non se ti vai a guadagnare il pane”. Queste ancora le parole di Raimondo, che ha anche tentato di convincere la sua allieva a non vergognarsi, passando poi ad elogiare le qualità fisiche, tecniche e di movimento della stessa.“Con me devi stare serena. Spero sia un inizio e che tu percepisca che di me ti puoi fidare”.