Enrico Montesano, Striscia la notizia insinua un forte dubbio sulla sua squalifica: “Qualcosa non torna”

Enrico Montesano, sul licenziamento interviene Striscia la notizia. Il servizio di Pinuccio “Qualcosa non torna”.

Enrico Montesano come tutti sappiamo è stato licenziato in tronco dalla Rai e squalificato dal programma Ballando con le stelle. Il tutto è accaduto nella mattinata di domenica, dopo la messa in onda della puntata dello scorso sabato. Il motivo è stato il seguente, ovvero che durante le prove l’attore ha indossato la t-shirt della X Flottiglia Mas, legato al nazifascismo. La Rai ha ritenuto inaccettabile il comportamento di Enrico Montesano e per questo motivo è stato squalificato dalla gara. Nelle ultime ore però la polemica si è amplificata ed a finire al centro della bufera sono stati oltre che Montesano anche la stessa RAI e la produzione del programma. Sul caso è tornato a parlarne Striscia la notizia il TG satirico di Canale 5, che ha posto l’attenzione su alcune mancanze della rete. Enrico Montesano è finito al centro di una vera bufera, dopo quanto accaduto in sala prove a Ballando con le stelle.

Enrico Montesano licenziato dalla Rai e squalificato da Ballando con le stelle

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, l’attore è stato licenziato in tronco dal RAI e nelle ultime ore a finire al centro della polemica oltre che l’attore stesso sono stati anche la produzione del programma e l’ azienda. Sulla vicenda è intervenuto proprio Striscia la notizia il TG satirico e nello specifico è andato in onda un servizio di Pinuccio.”Possibile che nessuno si sia accorto di nulla prima e durante la puntata?”, ha detto l’inviato Pinuccio, con un servizio che è andato in onda proprio nel corso della puntata di lunedì.“Matano, i giudici e la stessa Milly Carlucci hanno addirittura fatto i complimenti a Montesano dopo la messa in onda del video e l’esibizione“, ha continuato l’inviato che ha ripreso quanto dichiarato da Laganà.

Sul caso interviene il tg satirico

Sfugge il controllo editoriale“. Stando a quanto è emerso durante il servizio pare che la RAI e anche la produzione sarebbero dovuti intervenire prima della messa in onda del video e non dopo la puntata. È stato posto anche l’attenzione su un’altra vicenda ovvero il fatto che dopo essere scoppiata questa bufera Matano, Carlucci ed anche la stessa Selvaggia Lucarelli non hanno criticato.

Il servizio di Striscia la notizia

“Senza considerare che c’è pure il comitato etico della Rai che verifica queste cose. Se ne accorgono dopo? Questo fatto è strano”, questo ancora quanto aggiunto dall’inviato del tg di Antonio Ricci. La Rai, visto quanto sta accadendo, ha avviato un’istruttoria interna per capire se effettivamente ci siano delle responsabilità all’interno della produzione.