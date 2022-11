Gf vip, Antonino Spinalbese, frecciatina nei confronti dell’ex suocero, papà di Belen

0 SHARES Condividi Tweet

Gf vip Antonino Spinalbese su Belen poi lancia la frecciatina nei confronti dell’ex suocero Gustavo Rodriguez.

Antonino Spinalbese è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello vip. La partecipazione dell’ex parrucchiere al reality di Canale 5 di certo non è stata ben voluta da Belen Rodriguez, la quale sin dall’inizio ha voluto che il suo ex non parlasse di lei e del loro rapporto. Se inizialmente Antonino in qualche modo ha evitato di parlare di Belen, in altre occasioni si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni e confessioni che hanno fatto storcere il naso alla showgirl Argentina. Proprio nella giornata di ieri, Antonino parlando con i suoi coinquilini ha parlato della sua ex fidanzata e dell’aborto che aveva colpito la coppia. Ad un certo punto, pare che abbia anche parlato del padre di Belen, seppur senza fare nomi.

Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen all’interno della casa

Antonino Spinalbese, a poco a poco sta iniziando a parlare del rapporto con Belen Rodriguez seppur senza fare nomi. Nel pomeriggio di ieri l’ex parrucchiere durante una conversazione con alcuni coinquilini della casa ha raccontato qualcosa di molto intimo e privato, relativo al suo rapporto con Belen Rodriguez. Spinalbese ha Infatti raccontato di come ad un certo punto con Belen abbiano deciso di riprovare ad avere un figlio, dopo un aborto. È stata la stessa Belen un po’ di tempo fa a parlare di un aborto spontaneo che sarebbe avvenuto nell’estate 2021.

L’ex parrucchiere parla dell’aborto e poi del concepimento di Luna Marì

Belen aveva raccontato di essere rimasta incinta di Antonino per errore, così come aveva dichiarato la stessa e che la gravidanza non era andata a buon fine. L’aborto è stato preso ovviamente da entrambi molto male tanto da averli portati poi a riprovarci, così come ha raccontato la stessa Belen a Verissimo. Dopo pochi mesi poi, la nascita della piccola Luna Mari. “La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse… parlo con mia madre e le dico: ‘Belen è incinta’. Mia madre mi suggerisce di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire e faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia”.

La frecciatina nei confronti di Gustavo Rodriguez

Poi, durante la conversazione Antonino si sarebbe lasciato andare ad una frecciatina seppur indiretta, nei confronti del padre di Belen ovvero Gustavo Rodriguez. Parlando del padre di Gioele, Antonino avrebbe detto “Però sono piaciuto al padre di Giaele, è la prima volta che succede“. Queste parole hanno fatto intendere che molto probabilmente Gustavo non fosse molto felice della relazione tra lui e la figlia.