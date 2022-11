La vita in diretta, Matano gela Guillermo Mariotto: “Ora basta”

0 SHARES Condividi Tweet

Guillermo Mariotto ospite a La vita in diretta fa perdere le staffe ad Alberto Matano che lo gela in diretta.n

Nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano, in studio quest’ultimo ha ospitato uno dei giurati di Ballando con le stelle. Stiamo parlando di Gullielmo Mariotto, il quale ad un certo punto è stato richiamato dallo stesso Matano. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto tra i due?

La vita in diretta, Alberto Matano perde la pazienza con Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto il giudice di Ballando con le stelle, nel corso della giornata di ieri è stato ospite nel programma di Alberto Matano La vita in diretta. Ad un certo punto, è andato in scena un siparietto piuttosto divertente ma per certi versi anche piuttosto imbarazzante. Tutto è accaduto nell’ultima parte della trasmissione, quando si è iniziato a parlare proprio di Ballando con le stelle. In studio oltre a Guillermo Mariotto presenti anche Luisella Costamagna, la quale si è ritirata dal programma per via di un infortunio e poi Rosanna Banfi che sta ottenendo un grandissimo successo in questa edizione del programma di Rai 1.

Il giudice di Ballando controlla il suo cellulare in diretta, Matano lo gela

Mariotto era anche lui presente e seduto attorno al tavolo insieme agli altri ospiti. Ad un certo punto, il giudice di Ballando ha iniziato a controllare il suo cellulare in diretta televisiva così come è solito fare effettivamente in qualsiasi trasmissione in cui si trovi. Questo suo atteggiamento è ormai piuttosto contestato e anche in questo caso non è stato condiviso da Alberto Matano che ha lanciato uno sguardo di fuoco a Mariotto. Quest’ultimo era da diversi minuti che stava con il cellulare in mano ed inizialmente Alberto avrebbe fatto finta di nulla, poi però sarebbe intervenuto gelando il suo ospite.

Anche a Storie Italiane Guillermo protagonista di una gaffe

“Basta telefono eh, già l’altra sera mi hai rubato il mio!” , avrebbe detto Matano. Guillermo si è messo a ridere, ma avrebbe continuato a fare ciò che stava facendo senza alcuna vergogna. Più o meno la stessa cosa è accaduta a Storie Italiane, dove Guillermo è stato ospite e dove è stato ripreso dalla conduttrice Eleonora Daniele.