Storie Italiane, Eleonora Daniele perde la pazienza con Guillermo Mariotto: “Ogni lunedì la stessa storia”

0 SHARES Condividi Tweet

Guillermo Mariotto il giudice di Ballando con le stelle ospite nel salotto di Eleonora Daniele. L’ospite utilizza il telefono in diretta, la conduttrice lo riprende.

Guillermo Mariotto il giudice di Ballando con le stelle è stato ospite nel salotto di Eleonora Daniele a Storie italiane. Ebbene, ad un certo punto pare che in studio si siano vissuti alcuni attimi di imbarazzo ma per quale motivo? Sembra che tutto sia iniziato nel momento in cui il giurato di Ballando con le stelle ha utilizzato il suo cellulare in diretta durante la trasmissione. Ma come ha reagito la conduttrice?

Guillermo Mariotto ospite nello studio di Storie Italiane da Eleonora Daniele

Guillermo Mariotto è stato ospite nella giornata di ieri nel salotto di Storie italiane ovvero il programma condotto da Eleonora Daniele. Ad un certo punto, il giurato ha iniziato ad utilizzare il telefono in diretta e di certo questo non è passato inosservato ai telespettatori a casa, ma soprattutto alla conduttrice. Non è di certo una novità il fatto che Mariotto utilizzi il telefono in diretta nei programmi dove è ospite. Addirittura in alcune puntate del programma condotto da Milly Carlucci, si è visto lo stesso rispondere anche delle chiamate, il tutto mentre era in onda.

Guillermo utilizza il telefono in diretta tv e dice di parlare con la madre

Così è stato anche nel corso della puntata di Storie italiane andata in onda ieri lunedì 14 novembre 2022. Nel momento in cui è finito il servizio, che era stato dedicato proprio alla puntata del sabato sera di Ballando con le stelle, Mariotto è stato inquadrato proprio mentre aveva in mano il suo telefonino molto probabilmente mentre stava scrivendo un messaggio. A quel punto, la reazione della conduttrice è stata piuttosto Palese. “Ma chi è? Sempre con questo telefono, ogni lunedì!”, avrebbe detto la Daniele. A quel punto, il giurato avrebbe detto “E’ mia mamma”.

Eleonora si avvicina a Mariotto per sincerarsi che fosse la madre, poi nega

Eleonora però, non avrebbe creduto molto alle parole del suo ospite e per questo si è avvicinata a lui per sincerarsi che fosse realmente la madre ad averlo contattato in diretta tv. La conduttrice a quel punto avrebbe detto “Non è davvero tua madre, dico solo questo”. A quel punto, il giudice avrebbe replicato dicendo “E’ mia madre”. Puntuale la replica della Daniele “Non è tua mamma, non è tua mamma”. La conduttrice avrebbe ribadito questo concetto, ma Mariotto avrebbe continuato a negare.