Belve, Francesca Fagnani diretta: “Cosa faccio quando mi accorgo che l’ospite sta recitando”

La confessione di Francesca Fagnani su Belve e gli ospiti che intervista nel corso delle puntate.

Francesca Fagnani è tornata con le sue interviste con il programma Belve. Dopo il grande successo ottenuto nelle scorse edizioni, adesso la giornalista è tornata con la nuova edizione del programma, come sempre su Rai 2, con due appuntamenti settimanali, ovvero il martedì ed il mercoledì, in seconda serata.

Francesca Fagnani torna con la nuova edizione di Belve

Le interviste condotte dalla Fagnani vuoi o non vuoi fanno sempre discutere per via delle domande piuttosto dirette, molto chiare e spesso graffianti. I suoi ospiti, fanno parte del mondo dello spettacolo, sono personaggi del mondo della tv, politica, costume ed anche cronaca che accettano di mettersi in gioco. Recentemente è stata proprio lei Francesca a rilasciare un’intervista e lo ha fatto a RadiocorriereTv.

La giornalista parla dei suoi ospiti e delle domande

“Se reciti, come me ne accorgo io, se ne accorge anche il pubblico a casa. La lucetta rossa non perdona. Provo con la prima, la seconda, la terza domanda a far emergere un aspetto di maggiore autenticità, perché la verità è un concetto un po’ complesso, soprattutto in televisione. Se qualcuno vuole recitare è libero di farlo”. Queste le parole della Fagnani che ha parlato del suo programma e degli ospiti che in genere ospita nel suo studio. La giornalista ha svelato tutto l’iter. Prima sente i suoi ospiti al telefono non parlando dell’intervista e non concordando le domande. Le interviste non vengono mai definite prima e di conseguenze gli ospiti non conoscono le domande alle quali dovranno rispondere, proprio perchè decidono di mettersi in gioco al 100%.

Gli ospiti accettano di andare e mettersi in gioco al 100%

La Fagnani di certo non ha peli sulla lingua e proprio su questo aspetto è stata la stessa a parlare e dire la sua. “Accettano di venire a Belve perché fa uscire un aspetto inedito interessante e perché ci si diverte”, ha confessato la giornalista. Quest’ultima poi ha confessato di avere in mente un personaggio che vorrebbe tanto avere in trasmissione e che al momento non sembra aver accettato il suo invito. “In linea di principio non esistono domande che non farei mai, magari ci sono situazioni delicate in cui le farei con maggiore attenzione oppure potrei decidere di non farle”.