Domenica in, telefona il ballerino di Paola Barale che la umilia: “Impara lentamente”, la Barale lo zittisce, la Venier in grosso imbarazzo

Roly Maden in diretta tv a Domenica in gela Paola Barale che non apprezza le sue parole. La showgirl lo zittisce.

A Domenica in nella giornata di ieri si è ovviamente parlato a lungo di Ballando con le stelle e di cosa è accaduto nel corso dell’ultima puntata andata in onda sabato 12 novembre. Ebbene, nel salotto di Domenica in si è parlato proprio delle ultime eliminazioni avvenute nel programma condotto da Milly Carlucci. Ad un certo punto è arrivata in studio una telefonata che avrebbe dovuto essere di conforto ma che invece ha avuto un altro risultato. I protagonisti sono stati Paola Barale ed il suo maestro di ballo, Roly Maden. Ma cosa è accaduto?

Domenica in, Mara Venier parla di Ballando con le stelle

A Domenica in nella giornata di ieri, ad un certo punto si sono vissuti attimi di tensione in studio. E’ arrivata, ad un certo punto, una telefonata che avrebbe dovuto essere di conforto ma che invece si è rivelata tutto l’opposto. Si è parlato di una coppia che nel corso della serata di sabato è stata eliminata da Ballando, ovvero quella formata da Paola Barale e Roly Maden. I due sono stati eliminati. Mara ha affrontato queste dinamiche sorte all’interno del programma di Rai 1. Intervenuta Rossella Erra, la quale ha fatto sapere come a suo dire Paola sarebbe stata criticata durante il suo percorso a Ballando con le stelle. Inoltre, Rossella avrebbe anche sottolineato come secondo lei, Paola ed il suo maestro di ballo non hanno mai avuto un grande feeling.

Mara interpella Roly Maden che spiazza con le sue parole su Paola

Mara a quel punto avrebbe chiamato al telefono proprio lui, Roly Maden, il quale non ha di certo preso le difese della Barale ma le sue parole hanno fatto parecchio discutere.“Lei è brava, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava”. Paola non avrebbe apprezzato le parole del cubano, tanto da farglielo palesemente capire invitando il maestro a stare in silenzio.“Ok, forse è meglio che non dici più nulla. perché detto questo… Ok, sono più lenta degli altri”. Queste le parole di Paola che molto probabilmente non ha preso benissimo le parole del suo maestro.

Il commento di Alberto Matano

Sull’eliminazione di Paola è anche intervenuto Alberto Matano, il quale è stato piuttosto chiaro.“Per quanto riguarda Paola, l’abbiamo aiutata con il tesoretto etc. Però siamo stati in attesa che arrivasse il miracolo che non è arrivato, ieri non ha ballato un granché e basta. Ieri il risultato è stato giusto. Mi dispiace per lei che mi sta simpatica, però questo è”.