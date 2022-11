Amici, arriva Belen a sorpresa, quello che dice spiazza tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez fa irruzione ad Amici e fa una sorpresa a Wax. L’allievo rimane completamente senza parole.

La puntata di Amici di ieri, domenica 13 novembre è iniziata in modo insolito. Maria De Filippi infatti, ha mandato in onda un filmato dove Wax rivela quello che è il suo grande sogno, ovvero incontrare la famosissima showgirl argentina Belen Rodriguez. Maria ha fatto così un regalo all’allievo, facendo entrare in studio proprio lei, Belen. La reazione di Wax è stata davvero sorprendente. Ma cosa è accaduto tra i due?

Amici, la puntata di ieri inizia in modo insolito

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la puntata di ieri di Amici è iniziata in modo originale e sorprendente, soprattutto per uno degli allievi della scuola. Stiamo parlando di Wax, il quale ha svelato quale sia uno dei suoi sogni, ovvero incontrare Belen Rodriguez. E‘ stato in quel momento che la conduttrice, ha fatto entrare in studio proprio lei, la showgirl argentina che ha lasciato completamente senza parola Belen. Wax, è corso ad abbracciarla, poi Belen scherzando gli avrebbe detto “Mi piaci, se divorzio ci penso”.

Belen Rodriguez irrompe in studio e lascia di stucco l’allievo

A quel punto l’allievo sarebbe corso a cercare carta e penna, in modo da potersi scambiare i contatti con Belen, ma ovviamente Maria lo ha fermato.“Non si può perché altrimenti Stefano si arrabbia. E’ un pochetto geloso”. Questo quanto detto da Belen, che ha ancora aggiunto “Guarda che ti aspetta fuori”. E’ stato in quel momento che l’allievo, guardando la telecamera e rivolgendosi a Stefano De Martino avrebbe detto “Se mi stai ascoltando io non c’entro niente, è stata la redazione”. Tante risate in studio, per questo simpatico siparietto tra Belen e l’allievo, al quale la showgirl sembra aver detto di avere un bel caratterino.

Wax confuso, Maria chiede spiegazioni

Wax da quando è entrato all’interno della scuola ha dimostrato di avere un grande carattere, di essere sicuro di se eppure proprio nel corso della puntata di ieri, ha dimostrato di aver perso le parole. Maria lo avrebbe visto confuso e per questo gli avrebbe chiesto delle spiegazioni.”Non sto ragionando“, avrebbe detto l’allievo, giustificando il suo comportamento. Poi, dopo aver visto Belen, l’allievo sarebbe andato ancora più in confusione e per questo avrebbe detto “Non sto capendo niente”.