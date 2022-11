Amici, Alessandra Celentano senza freni, Rudy Zerbi diretto: “E’ fuori di testa”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano senza freni nel corso della puntata di Amici. Grandi soddisfazioni per lui, poi interviene Rudy Zerbi che dice “E’ fuori di testa”.

Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Alessandra Celentano come sempre è stata una delle protagoniste assolute. Rudy Zerbi non ha perso occasione nel stuzzicare la sua collega ed il siparietto è stato davvero piuttosto interessante ed ha fatto divertire tutti i presenti in studio e sicuramente anche i telespettatori a casa. Ma cosa è accaduto?

Amici, grande soddisfazione per Alessandra Celentano

La puntata di Amici 22 di ieri, domenica 13 novembre è stata davvero molto interessante. La maestra di danza classica sembra che sia riuscita a prendersi una sorta di rivincita su Gianmarco, uno dei suoi allievi che in genere è molto criticato dagli altri insegnanti. Nella giornata di ieri, invece, l’allievo è riuscito a fare un’ottima performance, tanto da convincere tutti, compreso la giudice Irma Di Paola che gli ha anche dato un ottimo voto, ovvero 9.5.

La Celentano balla sulla sua sedia, Rudy Zerbi commenta e lascia tutti senza parole

Subito dopo questa votazione, poi, la maestra Celentano felice si sarebbe messa a ballare sulla sedia e di certo il suo atteggiamento non è passato inosservato. A commentare è stato Rudy il quale avrebbe detto “Stavo notando che è completamente in love. È andata fuori di testa, cuoricini, occhi. Qui sei proprio uscita dal letargo”. Dopo l’intervento di Rudy, tutti si sono messi a ridere.Ad ogni modo, Alessandra non è stata protagonista della puntata solo per questo siparietto, ma anche per aver punzecchiato Raimondo Todaro, che da sempre ha detto di non aver apprezzato Gianmarco, ovvero l’allievo della Celentano e lo ha anche dimostrato in diverse occasioni. Come? Assegnando all’allievo dei compiti e mettendolo in sfida.

Raimondo e Alessandra, ennesimo siparietto in puntata

Alessandra però, dopo che il suo allievo ha ricevuto dei voti così alti, non ha potuto che prendersi una rivincita e ne ha anche approfittato per dire al suo collega quando Gianmarco fosse così “meraviglioso”. Raimondo però avrebbe punzecchiato ancora la sua collega, dicendo che il suo allievo durante l’esibizione, ha comunque sbagliato un passo di danza tecnica.“Veramente sta diventando molto preciso Raimondo”, ha replicato la maestra di ballo. Una puntata davvero positiva per la maestra di ballo della scuola di Amici che ha anche avuto una delusione però, visto che il suo allievo Ramon è arrivato ultimo in classifica.