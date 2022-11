Tu si que vales, Gerry Scotti in grosse difficoltà, cosa è accaduto che gli ha impedito di parlare

0 SHARES Condividi Tweet

Il conduttore pavese Gerry Scotti si emoziona a Tu si que vales, nel ricordare Piero Sonaglia, lo storico assistente di Mediaset.

Gerry Scotti è uno dei protagonisti di Tu si que vales, il programma noto di Canale 5 che va in onda il sabato sera. Proprio lo scorso 12 novembre è andata in onda in prima serata una nuova puntata di Tu si que vales e si sono vissuti momenti di grande emozione. Lo stesso conduttore pavese, si è lasciato andare all’emozione ed è apparso con le lacrime agli occhi. Ma per quale motivo?

Gerry Scotti a Tu si que vales si emoziona e si lascia andare

Il conduttore Gerry Scotti nel corso della puntata dello scorso 12 novembre a Tu si que vales è apparso parecchio emozionato, in un momento ben preciso. Quando? Il conduttore ha voluto ricordare Piero Sonaglia, ovvero lo storico assistente legato alla produzione di Mediaset, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso 2 aprile.

Il conduttore ricorda Piero e si emoziona

Piero era un uomo davvero ben voluto in azienda, per molti anni è stato considerato un punto di riferimento per diversi programmi di intrattenimento di Canale 5 come Uomini e Donne, Amici e poi ancora Tu si que vales. L’uomo è venuto a mancare proprio alcuni mesi fa ed è stato un duro colpo per tutti. Gerry Scotti ha voluto così ricordarlo e dedicare un momento della puntata proprio in suo onore.«Dalla prima puntata che devo dire una cosa importante, faccio anche un pò fatica a dirla». Questo quanto detto da Gerry Scotti che è apparso davvero molto emozionato. «Quest’anno non mi avete sentito chiamare Piero, è un pensiero che mi sono tenuto dentro», ha aggiunto il conduttore che è apparso con gli occhi davvero lucidi.

Le parole di Gerry, l’applauso del pubblico

Il pubblico e tutti i presenti in studio non hanno potuto che applaudire alle parole di Gerry e dedicare anche loro questo momento a Piero. Anche sui social molti telespettatori hanno voluto aggiungersi al coro e ricordare con grande affetto il mitico Piero, protagonista indiscusso sicuramente di tante puntate di Tu si que vales.