Silvia Toffanin mette in imbarazzo Nino Frassica che non sa cosa risponderle, alla fine l’attore le dà una risposta incredibile

Silvia Toffanin ha messo in imbarazzo il suo ospite Nino Frassica, facendogli una domanda e lui risponde così “Forse avevo bevuto”.

Silvia Toffanin ha condotto altre due puntate di Verissimo e sembra che ad un certo punto abbia spiazzato il suo ospite. Stiamo parlando di Nino Frassica, il quale nella giornata di sabato è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin, nel pomeriggio di Canale 5. Il noto attore e showman ha preso parte al programma della Toffanin per presentare in anteprima il suo libro intitolato “Paola”. Ad un certo punto, però, l’ospite si sarebbe lasciato andare ad una frase che ha lasciato la stessa presentatrice senza parole.

Nino Frassica ospite nel salotto di Silvia Toffanin

Nino Frassica è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin lo scorso sabato per presentare il suo libro intitolato “Paola”. La conduttrice, durante l’intervista avrebbe riferito all’attore di aver saputo che lo stesso non si sarebbe mai definito attore comico, ma solo comico. “Tu ti definisci un comico e non un attore comico.. Qual è la differenza”, avrebbe chiesto Silvia. Frassica è apparso piuttosto imbarazzato e per questo avrebbe detto alla conduttrice “Ho detto davvero così?”.

Silvia fa una domanda a Nino e lui risponde così “Forse avevo bevuto”

Silvia non ha potuto non rispondere che “si”. Così, scherzando Nino avrebbe detto “Forse avevo bevuto…Comunque sì…E’ come se fossi specializzato in un ramo specifico…”. Ovviamente la sua risposta ha fatto sorridere tutti i presenti in studio, in primis Silvia Toffanin che è apparsa piuttosto divertita. La conduttrice di Verissimo ha poi chiesto al suo ospite di parlare di una delle esperienze sicuramente più importanti della sua vita, ovvero lavorare con Angelina Jolie e Johnny Depp.“Quello che si butta in acqua non sono io eh…Volevo dirlo…E’ la controfigura…Non ho toccato quell’acqua…Mica volevo rischiare la vita eh?”, avrebbe subito sottolineato Nino parlando del grande capolavoro al quale ha preso parte.

Nino parla di Don Matteo e fa una confessione

Inevitabilmente, Nino Frassica ha parlato anche della serie tv Don Matteo che quest’ultimo ha deciso di lasciare dopo circa 20 anni. Silvia ha chiesto a Frassica se sentisse la mancanza.“Mi manca, mi manca…Abbiamo lavorato più di 20 anni…Abbiamo iniziato nel 98 fino all’anno scorso…Spero venga a trovarci…Magari un rientro a sorpresa…”.