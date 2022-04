Don Matteo, Nino Frassica nessuno si aspettava quelle parole su Raoul Bova, il web si scatena

0 SHARES Condividi Tweet

Pochi giorni fa è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Don Matteo ovvero la celebre fiction di Rai 1 con protagonista Terence Hill nel ruolo di Don Matteo. L’amato sacerdote però dopo tanti anni è uscito di scena e al suo posto è arrivato l’affascinante Don Massimo interpretato da uno degli attori italiani più amati ed affermati ovvero Raoul Bova. E proprio nelle scorse ore uno dei protagonisti di Don Matteo, e di preciso Nino Frassica, ha scritto un post sui social che in poco tempo ha ottenuto moltissimi like.

Raoul Bova nuovo protagonista di Don Matteo

Don Matteo, interpretato da Terence Hill, ha salutato i telespettatori almeno per il momento. La sua uscita di scena è infatti avvenuta in un modo tale da far sperare prima o poi in un suo ritorno. E proprio in seguito all’addio di Don Matteo ecco che è arrivato al suo posto un nuovo sacerdote, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. L’arrivo dell’attore e del nuovo personaggio era molto atteso dai telespettatori ed infatti proprio la puntata in questione è riuscita ad ottenere degli ascolti incredibili. Don Massimo è un personaggio un po’ particolare caratterizzato da un passato piuttosto complicato. Proprio per tale motivo sono molti coloro che lo guardano con sospetto, tra questi anche il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica. Il maresciallo era molto amico di Don Matteo ed infatti in un primo momento sembrerebbe aver mosso delle accuse sul nuovo sacerdote in merito alla scomparsa dell’amato prete.

Il messaggio social di Nino Frassica per Raoul Bova

Nella vita reale però è tutto diverso . Ed infatti Nino Frassica, che in un primo momento sembrerebbe aver mostrato un po’ di diffidenza nei confronti del collega sul set, ecco che adesso sembrerebbe apprezzarlo molto. Nelle scorse ore infatti Nino Frassica ha scritto un post sui social attraverso il quale ha voluto ringraziare i telespettatori per aver seguito numerosi la puntata. Ma non solo, Frassica ha anche colto l’occasione per dare il benvenuto a Raoul Bova. “Festeggiamo i tanti tantissimi telespettatori che ieri hanno visto DON MATTEO 13 e hanno dato il benvenuto a Raoul Bova”, queste di preciso le parole scritte dall’attore.

Il commento dei fan di Don Matteo sull’arrivo di Don Massimo

Anche i fan della fiction hanno commentato l’ingresso di Raoul Bova e del suo personaggio Don Massimo nella fiction. E se da una parte sono stati in molti ad apprezzare fin da subito il nuovo personaggio ecco che allo stesso tempo tanti altri hanno rivelato di aver bisogno di tempo. Un utente ad esempio ha commentato il post scritto da Frassica affermando “Ci dobbiamo abituare”