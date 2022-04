Don Matteo 13, Flavio Insinna senza freni: “Mai avrei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da poche settimane viene trasmessa su Rai 1 la nuova e attesissima stagione di Don Matteo. Stiamo nello specifico parlando della celebre serie televisiva italiana con protagonista l’amatissimo Terence Hill. Questa nuova stagione è però caratterizzata da una serie di novità, e di preciso dall’addio del protagonista ma anche dall’ingresso di nuovi personaggi come ad esempio Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Ma Don Matteo 13 è anche caratterizzato da alcuni ritorni, tra questi quello di Flavio Insinna che a tal proposito si è espresso nel corso di una recente intervista rilasciata a Visto. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grande ritorno di Flavio Insinna in Don Matteo 13

Sono trascorsi oltre 15 anni da quando Flavio Insinna ha preso parte alla celebre serie televisiva di Rai 1 Don Matteo nei panni del capitano Anceschi. Ed ecco che a distanza di tanti anni l’attore è tornato sul set interpretando sempre il suo personaggio che oggi è invece un colonnello. E proprio a proposito della prima esperienza in Don Matteo vissuta tanti anni fa ecco che Flavio Insinna si è espresso nel corso dell’intervista rilasciata a Visto affermando “Quando sono arrivato in Don Matteo avevo poco più di trent’anni, qualcosa avevo fatto ma ritrovarmi in una serie con Terence Hill e Nino Frassica non me lo sarei mai aspettato”.

La rivelazione di Flavio Insinna sul suo ingresso in Don Matteo: “Ricordo ancora il primo giorno che abbiamo girato”

Sempre nel corso dell’intervista sopracitata ecco che il noto attore, oggi anche famoso e apprezzato conduttore, ha ricordato di come tanti anni fa ha fatto il suo ingresso nella celebre fiction di Rai 1. “Ricordo ancora il primo giorno che abbiamo girato Don Matteo, era il 1998, ero un ragazzino e mi ritrovai a casa di Enrico Oldoini, il regista e il papà della serie, voglio sottolinearlo perchè il nostro è un Paese senza memoria” , queste esattamente le sue parole.

Grande successo per Don Matteo dal 2000

Fin dal suo esordio Don Matteo è riuscito ad ottenere un grandissimo successo. Un successo che non è mai cambiato negli anni ma che, al contrario, si è andato rafforzando sempre di più. Sono infatti milioni i telespettatori che non perdono mai l’occasione di guardare una nuova puntata della fiction. E proprio a proposito del grande successo Insinna si è espresso affermando “Speravamo tutti che andasse bene, certo non ci saremmo mai immaginati questo successo”.