The Band, Dolcenera diretta su Carlo Conti: “Per colpa sua …”

Emanuela Trane, conosciuta da tutti con lo pseudonimo Dolcenera, è una famosissima cantautrice amata da moltissime persone non solo per il suo talento ma anche per la sua simpatia. Proprio di recente i telespettatori hanno avuto modo di vederla ancora una volta in televisione nel ruolo di tutor di The Band ovvero il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti. E sempre di recente la celebre artista ha rilasciato un’intervista a TvMia nel corso della quale ha parlato di questa nuova esperienza facendo anche una particolare rivelazione. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Dolcenera commenta la nuova esperienza a The Band e rivela: “Quasi facevo un incidente”

Dolcenera è una donna molto sincera caratterizzata da una voce bellissima impossibile da non riconoscere. L’artista è stata scelta da Carlo Conti come tutor del nuovo talent di Rai 1 condotto proprio dal celebre presentatore toscano. E proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a TvMia ecco che Dolcenera ha rivelato come aver saputo di essere stata scelta per il nuovo programma di Conti. “È stato proprio Carlo a volermi. Un giorno ero in macchina ed ho ricevuto una sua chiamata. ‘Ho un programma perfetto per te, si tratta di musica.’ Non potevo crederci, avevo il vivavoce ma quasi facevo un incidente!”. Dolcenera a proposito di Carlo Conti ha poi rivelato di conoscerlo da molto tempo in quanto entrambi vivono nella bellissima Firenze ma questa è la prima volta in cui si trovano a lavorare insieme.

Dolcenera ricorda Raffaella Carrà

La celebre artista ha poi proseguito la sua intervista ricordando la celebre Raffaella Carrà la cui morte improvvisa, avvenuta il 5 luglio del 2021, ha lasciato tutti senza parole. Le due donne hanno condiviso l’esperienza da coach a The Voice e proprio in ricordo di quella bellissima esperienza condivisa ecco che Dolcenera ha rivelato “Quanto mi manca la Carrà. Se penso che ho avuto la fortuna di lavorare con lei, mi vengono i brividi. Mi diceva sempre ‘Fai quello che ti piace’ e io ho seguito alla lettera le sue parole, perché per tanto tempo sono stata lontana dalla televisione.”

Il grande rispetto dell’artista per l’ambiente: “Sono un’ammiratrice dell’ambientalista Greta Thunberg”

L’intervista rilasciata da Dolcenera a TvMia si è poi conclusa con la rivelazione dell’artista sul suo grande rispetto per l’ambiente. Emanuela Trane ha infatti rivelato di essersi molto dedicata all’ambiente nel corso degli anni trascorsi lontani dalla televisione. “Sono testimonial di Greenpeace e mi batto per l’ambiente. Sono un’ammiratrice dell’ambientalista Greta Thunberg, quando è venuta in Italia ho avuto l’onore di conoscerla”, queste le sue parole.