Isola, Carmen si lamenta: “Mio figlio non mi dà baci” e Ilary Blasi spiazza tutti “Invece mio figlio nemmeno mi …”

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella serata di venerdì 29 aprile 2022, e tra i vari argomenti affrontati vi troviamo anche quello relativo alle discussioni tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. I due sono arrivati sull’Isola in coppia ma poco alla volta si stanno allontanando sempre di più. A volere l’allontanamento è Alessandro e mamma Carmen non riesce proprio ad accettarlo. Così anche durante la diretta di venerdì i due hanno discusso e proprio nella discussione è intervenuta ad un certo punto la conduttrice facendo una rivelazione sul figlio Christian che ha spiazzato un po’ tutti.

Tensione all’Isola dei Famosi tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro

La dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi ha avuto inizio parlando proprio del rapporto tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. E nello specifico mentre la prima ha chiesto al figlio una maggiore vicinanza ecco che il secondo invece ha chiesto alla madre una maggiore indipendenza. “Voglio dormire separato“, questa era stata la richiesta di Alessandro non ascoltata dalla madre che invece ha pensato bene di svegliarlo alle 5 per chiedergli un bacio. “Essere figlio di Carmen Di Pietro è impossibile”, ha precisato Alessandro. Parole alle quali mamma Carmen ha risposto “Tutto questo non mi piace. Accetto tutto ma non che ora si sta ribellando”.

Carmen Di Pietro preoccupata per l’allontanamento del figlio

Anche alcuni naufraghi sono intervenuti per far capire a Carmen che il figlio le vuole bene ma chiede più spazio, e ad esempio tra questi ad esprimersi è stato Edoardo che ha cercato di far capire alla naufraga che ormai il figlio è un uomo. “Uomo lo diventerà quando lo dico io“, questa è stata la reazione di Carmen Di Pietro che ha poi proseguito “Quando io dico una cosa lui deve dirmi subito di si, deve darmi un bacio anzi mi evita”. Rivolgendosi direttamente alla conduttrice Carmen Di Pietro ha poi affermato “Sta in rivolta è un cambiamento totale e io non me lo aspettavo, ma che figura mi fa fare?”.

La rivelazione di Ilary Blasi sul figlio Christian

Alessandro ha risposto alle parole della madre affermando che quest’ultima tende ad esagerare mentre invece Ilary ha provato a spiegare alla naufraga che il figlio forse si vergogna. Ad un certo punto della discussione sono poi intervenuti gli opinionisti per esprimere il proprio pensiero. Vladimir Luxuria ha voluto precisare che il fatto che Alessandro cerchi di essere più indipendente non significa che vuole meno bene alla madre. Parole alle quali Carmen ha infatti risposto “Mi pare che mi vuole meno bene”.Nicola Savino ha invece chiesto alla conduttrice come si comporta con lei il figlio Christian, oggi sedicenne. E’ stato a tal proposito che Ilary con molta naturalezza ha rivelato “Mio figlio Christian già è tanto che mi saluta”.