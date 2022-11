Memo Remigi diretto su Serena Bortone: “Non me lo aspettavo proprio”

0 SHARES Condividi Tweet

Memo Remigi torna a parlare di quanto accaduto con Jessica Morlacchi. “Trattato come un delinquente”, ha confessato il cantautore.

Memo Remigi continua ad essere uno dei protagonisti del gossip degli ultimi tempi. Il noto cantautore è tornato a parlare del licenziamento avvenuto in tronco da parte dell’azienda, dopo la palpatina alla giovane collega, Jessica Morlacchi. Ma cosa ha riferito nello specifico il cantautore?

Memo Remigi torna a parlare dopo il licenziamento in Rai

Memo Remigi non sta vivendo di certo uno dei momenti migliori della sua vita. Un mese fa circa è stato protagonista di una brutta pagina della televisione italiana. E’ stato licenziato dalla Rai e fatto fuori da Oggi è un altro giorno, il noto programma di Serena Bortone. Memo è stato accusato di aver palpeggiato Jessica Morlacchi, ospite fissa del programma Oggi è un altro giorno. Oggi Memo ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera, dicendosi mortificata per quanto accaduto. Memo ha dichiarato di stare meglio rispetto a qualche settimana fa, visto che la vicenda che lo ha visto coinvolto lo ha traumatizzato in modo non indifferente. Sicuramente Memo è tornato a dire che il gesto è stato sbagliato, che non doveva farlo, ma ha aggiunto che non si sarebbe mai aspettato una reazione del genere.

Il cantautore deluso dalla Rai e dal comportamento di Serena Bortone

Il cantautore ha aggiunto di essere rimasto deluso dalla Rai, così come dalla conduttore Serena Bortone che non gli ha nemmeno fatto una telefonata in queste settimana per un chiarimento. In diverse occasioni, la conduttrice si è espressa sull’accaduto, condannando il gesto del suo ex collaboratore. “L’indifferenza ferisce di più“, ha aggiunto Memo Remigi.

Le parole su Jessica Morlacchi e l’appello alla giovane cantante

Poi Memo si è espresso anche su Jessica Morlacchi. “Eravamo davvero legati da sincero affetto. Io avevo anche scritto una canzone per lei. C’era amicizia, confidenza. Jessica mi aveva aiutato a organizzare il mio compleanno lo scorso maggio. Scherzavamo tanto. Per questo non mi do pace: mi è così dispiaciuto che lei si sia sentita offesa. Eravamo proprio compagnoni. Se solo mi avesse fatto intendere imbarazzo, probabilmente non mi sarei spinto a uno scherzo così idiota e soprattutto mi sarei scusato immediatamente”. Sul finire dell’intervista, Memo ha fatto sapere di non aver intenzione di far causa alla Rai anche se “sono stato trattato come un delinquente”. Poi, ha fatto un appello alla Morlacchi dicendo “Sono mortificato. Se posso fare qualcosa sono qui”.