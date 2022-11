Amici 22, Arisa scoppia a piangere e lascia lo studio, il pubblico resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Amici del 6 novembre la professoressa di canto Arisa è scoppiata a piangere dopo aver ricevuto i complimenti da parte della conduttrice del talent show ovvero Maria De Filippi.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto ad Arisa nel pomeridiano di Amici. La celebre artista e insegnante della nota scuola dopo aver ricevuto i complimenti della padrona di casa è scoppiata in lacrime. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Particolare richiesta della conduttrice Maria De Filippi ad Arisa

Lo scorso 6 novembre è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici, e proprio nel corso di questo appuntamento tre allievi sono stati chiamati dalla conduttrice ad esibirsi con il brano ‘Imagine’ al centro dello studio. Stiamo di preciso parlando di Niveo, Tommy ed Aron mentre invece a giudicare la loro esibizione è stato Beppe Vessicchio, il tutto però senza effettuare prima alcuna prova. E’ stato proprio per questo motivo che Maria De Filippi si è rivolta all’insegnante di canto Arisa chiedendole di esibirsi per prima in modo tale da poter insegnare qualcosa agli allievi o meglio ancora essere per loro un esempio.

Arisa in lacrime

Alla richiesta fatta dalla De Filippi la celebre artista ha risposto di no, rifiutando quindi di esibirsi per prima e affermando “Magari gli do un esempio da seguire o da non seguire”. Alle sue parole la conduttrice ha subito risposto rivolgendole una serie di importanti complimenti. Nello specifico la De Filippi ha definito Arisa una bravissima artista e ha sottolineato che è davvero molto bello il fatto che ancora oggi dopo tanti anni di carriera abbia paura di cantare. “Questo ti fa onore perché vuol dire che, quando ti rimane la paura, di sbagliare, vuol dire che hai ancora tanto da dare” ha poi aggiunto la conduttrice che ha concluso che quando non avrà più paura allora significherà che non avrà altro da dare.

Il pubblico preoccupato per le lacrime dell’artista

Le parole espresse dalla De Filippi hanno molto emozionato Arisa che ha fatto davvero molta fatica a trattenere le lacrime. “Queste lacrime di ….., scusate. Grazie Maria” queste nello specifico le parole espresse dalla professoressa che ad un certo punto è uscita dallo studio e vi ha rifatto ingresso poco dopo indossando degli occhiali da sole, proprio per nascondere gli occhi gonfi a causa delle lacrime. Molti i telespettatori che si sono rivolti al mondo dei social per esprimere il proprio pensiero dimostrando di essere molto preoccupati per le lacrime dell’insegnante. Cosa ha provocato questa sua reazione? Forse i complimenti ricevuti dalla padrona di casa? Chissà magari nelle prossime ore la diretta interessata deciderà di intervenire per fornire una risposta a tali domande.